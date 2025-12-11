Μπαίνει πράσινο στην Πλατεία Παπαφλέσσα

Εκτός από τους πεζόδρομους, το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου προσπαθεί να ομορφύνει και άλλα σημεία της Πάτρας χωρίς αυτά να βρίσκονται απαραίτητα στο κέντρο της πόλης.

Είδαμε ότι γίνονται εργασίες στο χώμα, περιμετρικά του αγάλματος του Παπαφλέσσα, στην ομώνυμη πλατεία που βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα και είναι θέμα χρόνου να δούμε και εκεί να γίνονται παρεμβάσεις.

