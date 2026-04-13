Μπαίνει στα νέα γραφεία η ΔΕΕΠ Αχαϊας της ΝΔ
Βρίσκονται στην Ερμού, κοντά στη διασταύρωση με τη Ρήγα Φεραίου
Την Παρασκευή 17 Απριλίου θα ξεκινήσει η λειτουργία των νέων γραφείων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Αχαϊας της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα.
Τα νέα γραφεία βρίσκονται στον 4ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ερμού 23, κοντά με τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τη ΔΕΕΠ πότε θα γίνουν τα εγκαίνια των νέων γραφείων υπό την καινούργια διοικούσα επιτροπή.
