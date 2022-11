Μπάιντεν για ενδιάμεσες εκλογές: «Η δημοκρατία είναι κυριολεκτικά στο ψηφοδέλτιο»

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου είναι προ των πυλών και έτσι, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, έχοντας στο πλευρό του τον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα, αναμετρήθηκε από απόσταση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια.

Οι επερχόμενο ενδιάμεσες εκλογές θα θέσουν τα θεμέλια για τις προεδρικές που θα ακολουθήσουν το 2024 και με αυτό στο μυαλό, τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Ομπάμα κάλεσαν τον αμερικανικό λαό να υπερασπιστεί τη δημοκρατία της χώρας.

«Η δημοκρατία είναι κυριολεκτικά στο ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι αποφασιστική στιγμή για το έθνος μας και πρέπει όλοι να μιλήσουμε με μια φωνή», ανέφερε ο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα η πολιτεία της Πενσιλβάνια έχει διαφορετική βαρύτητα για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας, καθώς εκεί ο Ρεπουμπλικάνος πολυεκατομμυριούχος χειρουργός Μεχμέτ Οζ, που δημόσια έχει υπάρξει υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, θα αναμετρηθεί με τον Δημοκρατικό πρώην δήμαρχο Τζον Φέτερμαν για την πιο ιδιαίτερη έδρα της Γερουσίας.

Από την πλευρά του ο Ομπάμα, για τον οποίο υπάρχει διάχυτη νοσταλγία, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Πίτσμπεργκ, σε εκείνους που θα προτιμούσαν να κάτσουν στον καναπέ τους και να απέχουν από αυτές τις σημαντικές ενδιάμεσες εκλογές της Αμερικής, προτρέποντάς τους να πάνε να ψηφίσουν.

Στην Πενσιλβάνια, όταν ακούστηκε από το πλήθος μία φωνή να δηλώνει «Σ’ αγαπάω» προς τον Μπαράκ Ομπάμα, εκείνος δήλωσε «Κι εγώ σας αγαπάω, αλλά πρέπει να πάτε να ψηφίσετε», τόνιζοντας πως «όλη η χώρα περνάει δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια»

Pennsylvania, you have the power to make @JohnFetterman your next United States senator and @JoshShapiroPA your next governor.

There’s so much on the ballot. Make a plan to vote now: https://t.co/Hy8C4mIL2M. pic.twitter.com/rTOET4VvKF

— Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2022