Μπάιντεν: Σήμερα τα όπλα στην Γάζα σίγησαν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι τρεις ισραηλινές όμηροι που απελευθερώθηκαν από την Χαμάς βρίσκονται ήδη σε ισραηλινό έδαφος.

Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την εφαρμογή της εκεχειρίας στην Γάζα και δήλωσε ότι δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στον ρημαγμένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Σήμερα τα όπλα στην Γάζα σίγησαν», είπε και χαιρέτισε το γεγονός ότι «η περιοχή έχει εκ θεμελίων μεταμορφωθεί».

Join me as I deliver remarks on the ceasefire and hostage deal between Israel and Hamas. https://t.co/YfxMcYhKTz

— President Biden (@POTUS) January 19, 2025