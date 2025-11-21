Μπακασέτας: Το γκολ που πέτυχε με τη Λευκορωσία υποψήφιο για καλύτερο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ

Ο άσος του Παναθηναϊκού πέτυχε με υπέροχο τρόπο το 3-0 και η Ελλάδα κέρδισε 5-1

21 Νοέ. 2025 23:33
Η Ελλάδα δυστυχώς μπορεί να μην κατάφερε να προκριθεί για 3η σερί φορά σε Μουντιάλ αλλά ο αρχηγός της είναι υποψήφιος για το καλύτερο γκολ της προκριματικής φάσης.

Ο Τάσος Μπακασέτας σκόραρε στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Λευκορωσία στο Καραϊσκάκη.

Ο άσος του Παναθηναϊκού πέτυχε με υπέροχο τρόπο το 3-0 και η Ελλάδα κέρδισε 5-1.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα γκολ που είναι υποψήφια

