Μπακογιάννη για Σαμαρά: «Δεν ξέρω αν θα τολμήσει νέο κόμμα»

Στον Αντώνη Σαμαρά αναφέρθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Σύμφωνα με τη δήλωσή της στο MEGA, ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και καιρό από τις πολιτικές δραστηριότητες και «δυσκολεύεται να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που προωθούν διάλογο και συναίνεση».

Η ίδια παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει αν γίνονται προσπάθειες επαναπροσέγγισης ή αν ο Σαμαράς ενδιαφέρεται να επιστρέψει ενεργά στην πολιτική. Όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, τόνισε ότι πρόκειται για μεγάλη απόφαση, ειδικά καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν υψηλότερη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που μπορεί να τον προβληματίζει.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η παράταξη διαθέτει σταθερά αντανακλαστικά και συσπειρώνεται σε κρίσιμες στιγμές, ενώ η αποχώρηση κάθε στελέχους αποτελεί απώλεια αλλά «συνήθως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο». Η Μπακογιάννη σχολίασε επίσης πως οι πολιτικές επιλογές Σαμαρά θα κριθούν από το προσωπικό του ενδιαφέρον και τις στρατηγικές του κινήσεις στο μέλλον.





