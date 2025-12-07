Μπαλτζώης: «Γρίβας και Μακάριος είχαν άλλη οπτική»-Το pelop σας ταξιδεύει στον χρόνο

Μπορεί οι αγροτικές κινητοποιήσεις και -κυρίως- η κακοκαιρία «Byron» που πλήττει τα τελευταία 24ωρα την πατρίδα μας, να οδήγησαν στην αναβολή της προγραμματισμένης για χθες εκδήλωσης μνήμης στην Πάτρα, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τον αγώνα της Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, όμως η «Π» σας ταξιδεύει σήμερα πίσω στον χρόνο, σε εκείνες τις ηρωικές εποχές.

«Η ΕΟΚΑ υπήρξε το πιο ωραίο και το πιο υψηλών ιδανικών, εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα στην Ιστορία της Κύπρου» σχολίασε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, αντιστράτηγος εα, Ιωάννης Μπαλτζώης, που επρόκειτο να είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές της εκδήλωσης στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, η οποία θα έφερε τη σφραγίδα της ΦΠΚ Πρωτοπορία και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πάτρας.

«Η ΕΟΚΑ είχε τεράστια λαϊκή υποστήριξη και στην Κύπρο και στην Ελλάδα» τόνισε ο Γιάννης Μπαλτζώης και πρόσθεσε: «Ο στρατηγός Γρίβας Διγενής κατάφερε κι έπληξε το κύρος της κραταιάς τότε βρετανικής αυτοκρατορίας, η οποία για να προστατέψει τα συμφέροντά της και φυσικά τις βάσεις της στη Μεσόγειο, υποχρεώθηκε να εμπλέξει την Τουρκία στο Κυπριακό. Η Κύπρος είχε μεγάλη γεωπολιτική σπουδαιότητα από την εποχή ακόμη του χαλκού, εξαιτίας και του εμπορίου και των φυσικών πόρων που διέθετε. Αν δεν ήταν σημαντική, ούτε ο Κίμωνας, ο γιός του νικητή της μάχης του Μαραθώνα, Μιλτιάδη, δεν θα πήγαινε εκεί. Η σημασία του νησιού μεγιστοποιήθηκε κατά τον 19ο αιώνα. Μάλιστα, όταν οι Βρετανοί πήραν το 1878 την Κύπρο από τους Τούρκους, αναφώνησαν ότι πήραν τον πιο σημαντικό κρίκο στον δρόμο για τις Ινδίες».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΕΛΙΣΜΕ: «Γρίβας και Μακάριος είχαν διαφορετική οπτική για το μέλλον της Κύπρου. Ο Γρίβας θεωρούσε ότι με την πίστη στη μυστικότητα, στην πειθαρχία και στη βία ως τελικό μέσο, η Βρετανία θα υποχωρούσε. Αντίθετα, ο Μακάριος πίστεψε στη μακροπρόθεσμη διπλωματική λύση. Στην αρχή κι εκείνος πίστευε την Ενωση. Τελικά αυτό δεν συνέβη, όμως η ΕΟΚΑ οδήγησε στην αποτίναξη του αγγλικού ζυγού, στο τέλος της αποικιοκρατίας και στην ανεξαρτησία της Κύπρου. Η Ελλάδα, που προσπαθούσε τότε να επουλώσει τις μετεμφυλιακές πληγές και πάθη και που μόλις είχε γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, δεν ήταν σε θέση, δυστυχώς, να βοηθήσει περισσότερο την Κύπρο».

Η αναβληθείσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με την παρουσία και του πρέσβη και ιστορικού Δημήτρη Παπανδρέου. Μάλιστα, θα προβληθεί και οπτικοακουστικό υλικό, με μαρτυρίες από την περίοδο του αγώνα, οι οποίες θα συγκινήσουν και τους παλιότερους και τους νεότερους. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Κλεάνθης Σάββα, εκπρόσωπος της ΦΠΚ Πρωτοπορία στη Φοιτητική Ενωση.

