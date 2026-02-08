Μπαράζ ελέγχων ΑΑΔΕ σε μεταβιβάσεις ακινήτων: Στο μικροσκόπιο 5.000 υποθέσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνει σημαντικά τους ελέγχους σε μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κατά προτεραιότητα 2.500 υποθέσεις που έχουν χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» βάσει αυτοματοποιημένου συστήματος ανάλυσης κινδύνου. Το σύστημα αυτό διασταυρώνει στοιχεία εισοδήματος, περιουσιακής κατάστασης, τραπεζικών συναλλαγών και άλλων εσωτερικών και εξωτερικών πηγών, προκειμένου να εντοπίσει ασυμφωνίες μεταξύ δηλωθείσας αξίας ακινήτων και πραγματικού οικονομικού προφίλ των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, στο ελεγκτικό πρόγραμμα έχουν ενταχθεί και άλλες 2.500 υποθέσεις, με έμφαση στην ορθή εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων σε μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές και γονικές παροχές. Συνολικά, δηλαδή, 5.000 φάκελοι βρίσκονται υπό έλεγχο.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς η επικείμενη παραγραφή καθιστά επιτακτική την ταχεία διενέργεια ελέγχων για να μην χαθεί η δυνατότητα επιβολής φόρων και προστίμων.

Κύριες κατηγορίες υπό έλεγχο

Μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος (προσωρινή αξία από ΔΟΥ ή Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου)

(προσωρινή αξία από ΔΟΥ ή Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου) Γονικές παροχές και δωρεές πρώτης κατοικίας – έλεγχος αν πληρούνται πραγματικά τα κριτήρια απαλλαγής

– έλεγχος αν πληρούνται πραγματικά τα κριτήρια απαλλαγής Κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές που περιλαμβάνουν κινητές αξίες , μετοχές, εταιρικά μερίδια και συμμετοχές σε μη εισηγμένες εταιρείες

, μετοχές, εταιρικά μερίδια και συμμετοχές σε μη εισηγμένες εταιρείες Υποθέσεις όπου χορηγήθηκε απαλλαγή πρώτης κατοικίας με βάση τη δηλωθείσα αξία

Ειδικός φόρος επί ακινήτων – έλεγχος δικαιολογητικών απαλλαγής

Έλεγχοι και σε συμβολαιογράφους

Οι ελεγκτές εξετάζουν κατά πόσο οι συμβολαιογράφοι χορήγησαν πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που μεταβιβάστηκαν, ενώ ελέγχεται αν είχε καταβληθεί κανονικά ο ΕΝΦΙΑ των τελευταίων πέντε ετών, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Στόχος της ΑΑΔΕ

Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να εντοπίσει περιπτώσεις καταχρηστικής χρήσης απαλλαγών και υψηλών αφορολόγητων ορίων (έως 800.000 ευρώ για συγγενείς Α’ βαθμού), να διασφαλίσει την ορθή δήλωση πραγματικών αξιών και εμβαδών, και να περιορίσει φαινόμενα υποδηλωμένων τιμών και απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.

Οι έλεγχοι εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της ΑΑΔΕ για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης στον τομέα των ακινήτων, ο οποίος συγκεντρώνει υψηλά ποσά και αυξημένο ελεγκτικό ενδιαφέρον.

