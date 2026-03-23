Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να εξελιχθεί στη σοβαρότερη ενεργειακή αναταραχή εδώ και δεκαετίες, την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στην Τεχεράνη.

23 Μαρ. 2026 10:29
Pelop News

Νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στην Τεχεράνη, με το Ισραήλ να κάνει λόγο για νέο κύμα επιθέσεων ευρείας κλίμακας, την ώρα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να προκαλέσει την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες περνά μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διακίνησης υδρογονανθράκων. Ο επικεφαλής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι «καμία χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης», κάνοντας λόγο για μείζονα απειλή για τη διεθνή οικονομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απώλειες στην προσφορά πετρελαίου έχουν ήδη ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, επίπεδο που, όπως είπε, υπερβαίνει αθροιστικά τις δύο μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Την ίδια ώρα, η κρίση κλιμακώνεται και σε πολιτικό επίπεδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απευθύνει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, απειλώντας με πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές αν δεν αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, ενώ το Ιράν έχει απαντήσει ότι θα στοχοποιήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Η διεθνής ανησυχία εντείνεται και από το εύρος των ζημιών που ήδη καταγράφονται. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 40 ενεργειακές υποδομές σε εννέα χώρες έχουν υποστεί σοβαρές ή πολύ σοβαρές ζημιές από την έναρξη της κρίσης, ενώ οι αναταράξεις στην αγορά ενέργειας έχουν ήδη οδηγήσει σε άνοδο των τιμών και σε φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι προετοιμάζεται για εβδομάδες εχθροπραξιών απέναντι στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ, γεγονός που ενισχύει τον φόβο για ακόμη βαθύτερη και πιο παρατεταμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Έτσι, πέρα από το στρατιωτικό σκέλος της σύγκρουσης, η παγκόσμια προσοχή στρέφεται πλέον όλο και περισσότερο στις οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες ενός πολέμου που δείχνει να διευρύνεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ