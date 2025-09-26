Μπαράζ συλλήψεων για ρευματοκλοπή στη Δυτική Αχαΐα
Συλλήψεις στη Δυτική Αχαΐα για ρευματοκλοπή μετά από ελέγχους της ΔΕΔΔΗΕ.
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, συνελήφθησαν χθες το πρωί Πέμπτη 25/09/2025, έξι άτομα για ρευματοκλοπή.
Επειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους, από αρμόδιο συνεργείο του
ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να
καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
