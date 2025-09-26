Μπαράζ συλλήψεων για ρευματοκλοπή στη Δυτική Αχαΐα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, συνελήφθησαν χθες το πρωί Πέμπτη 25/09/2025, έξι άτομα για ρευματοκλοπή.

Επειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους, από αρμόδιο συνεργείο του

ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να

καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

