Barcelonika party στην Πάτρα από την Πέμπτη 6/11

Ενα από τα πιο δυναμικά και αγαπημένα Latin Party concepts της χώρας: Barcelonica, έρχεται στην Πάτρα.

Από την Πέμπτη 6/11/2025 και κάθε Πέμπτη, στο Μηχανουργείο (έναντι Αγίου Ανδρέα) θα μεταμορφώνεται σε σημείο συνάντησης για όλους τους λάτρεις της sensual μουσικής.

Την επιμέλεια του party έχει ο DJ Zander, μαζί με τον host Μάριο Ιωαννίδη δημιουργώντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει το Barcelonica από τις ρίζες του στη Θεσσαλονίκη.

Το Barcelonica Party ανοίγει τις πόρτες του σε όλες τις σχολές χορού και όλους τους χορευτές, ανεξαρτήτως επιπέδου. Κάθε εβδομάδα θα πραγματοποιούνται ζωντανές χορευτικές παρουσιάσεις (shows) από ομάδες, σχολές ή χορευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Η φιλοσοφία είναι «Bring Your Show»: η σκηνή είναι ανοιχτή για όλους όσοι θέλουν να μοιραστούν την τέχνη και την ενέργειά τους.

Γενική είσοδος: 5€

Για συνεργασίες και δηλώσεις συμμετοχής με το δικό σας show, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Let’s Dance. Let’s Connect. Let’s Barcelonica!

