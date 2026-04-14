Μπαρτσελόνα: Οι διαμαρτυρίες της χαρακτηρίστηκαν από την UEFA απαράδεκτες! ΒΙΝΤΕΟ

Για τη διαιτησία στον πρώτο προημιτελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

14 Απρ. 2026 17:35
Pelop News

Επίσημη ήταν η διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα στην UEFA, για τις αποφάσεις του διαιτητή Ιστβαν Κόβατς και του VAR, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης, που έγινε την περασμένη Τετάρτη (8/4) στο “Sporify Καμπ Νου” και έληξε με νίκη των Μαδριλένων με 2-0.

Αποκορύφωμα των όσων υποστήριζαν οι Καταλανοί ήταν δύο φάσεις.  Την αποβολή του Πάου Κουμπαρσί στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, για φάουλ στον Τζουλιάνο Σιμεόνε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή (φάουλ από το οποίο σκόραρε ο Χούλιαν Άλβαρες) και για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε χέρι του Μαρκ Πούμπιλ στο δεύτερο ημίχρονο, που θα οδηγούσε και σε αποβολή του αμυντικού των «Ροχιμπλάνκος» με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Όμως η πειθαρχική επιτροπή της UEFA απέρριψε ως απαράδεκτη τη διαμαρτυρία της ομάδας της Βαρκελώνης.

Πλέον οι δύο ισπανικές ομάδες αναμετρούνται εκ νέου απόψε (14/4, 22:00) στη ρεβάνς και η ένταση έχει χτυπήσει… κόκκινο. Μετά τη χθεσινή προπόνηση της Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο», ο Χάνσι Φλικ διαμαρτυρήθηκε για το ύψος του χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησε να υπάρξει επιθεώρηση από την UEFA.


‘Ομως έπειτα από τον σχετικό έλεγχο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το ύψος του χόρτου (26 χιλιοστά, εντός των προβλεπόμενων ορίων), ενώ συμφωνήθηκε ο χλοοτάπητας να ποτιστεί επαρκώς, τόσο πριν την έναρξη του αγώνα, όσο και κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου.

