Μπαρτσελόνα: Σοβαρός τραυματισμός για τον Αντρέ Τερ Στέγκεν ΒΙΝΤΕΟ

Η Μπαρτσελόνα πέρασε θριαμβευτικά από το Θεράμικα, ωστόσο για ένα ακόμη παιχνίδι είχε μια σημαντική απώλεια με τον Αντρέ Τερ Στέγκεν να τραυματίζεται σοβαρά δευτερόλεπτα πριν λήξει το ημίχρονο.

Με το σκορ στο 2-1 υπέρ των μπλαουγκράνα, ο Γερμανός προσπάθησε να μπλοκάρει τη μπάλα από εκτέλεση κόρνερ, αλλά προσγειώθηκε άτσαλα στο χορτάρι. Κι ενώ αρχικά δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είχε πρόβλημα με τη μέση του, τελικά αποδείχθηκε ότι είχε γυρίσει το γόνατο του.

