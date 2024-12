Oι πρώτες δηλώσεις του Άσαντ μετά την ανατροπή του: «Παρέμεινα στα καθήκοντά μου μέχρι το τέλος» ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο έκπτωτος Σύρος Πρόεδρος, Μπασάρ αλ Άσαντ έκανε την πρώτη του ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται για τις ραγδαίες εξελίξεις στην Συρία, που είχαν ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το καθεστώς του στις 8 Δεκεμβρίου 2024.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ αναφέρει αρχικά ότι η αποχώρησή του από τη Συρία «ούτε είχε προγραμματιστεί ούτε έγινε τις τελευταίες ώρες των μαχών, όπως ισχυρίστηκαν ορισμένοι» αλλά αντίθετα, ο ίδιος παρέμεινε στη Δαμασκό, ασκώντας τα καθήκοντά του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε στο λογαριασμό της (πρώην) κυβέρνησής του στο Telegram, έγινε προσπάθεια να δημοσιευθεί και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έγινε δεκτή. Ο Μπασάρ αλ Άσαντ αναφέρει ότι δεν είχε σκεφτεί να τα παρατήσει ή να φύγει από τη χώρα του όσο ήταν σε εξέλιξη οι μάχες με τους αντάρτες με επικεφαλής την οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία πλέον έχει αναλάβει την εξουσία στη Συρία.

Syrian Presidency’s Facebook and Telegram channels publish statement purported to be from Bashar al-Assad, dated Dec. 16.

Assad says that “at no time during the events that have taken place in Syria” has he ever considered resigning or fleeing the country. pic.twitter.com/6kreggNd2P

