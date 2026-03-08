Μπάσκετ με αμαξίδιο: Ο Ηφαιστος είχε απουσίες, ήττα στη Λάρισα
Ο Ηφαιστος πλήρωσε τις απουσίες που είχε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολυμπιάδα Λάρισας, με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρει.
Για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής μπάσκετ με αμαξίδιο που διοργανώνει η ΟΣΕΚΑ, ο Ηφαιστος δεν απέφυγε την ήττα στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά Λάρισας από την εκεί Ολυμπιάδα με σκορ 60-20. Ο Ηφαιστος αγωνίστηκε με δύο μεγάλες ελλείψεις λόγω τραυματισμών, τους Παπουτσόπουλο και Παπαδόπουλο.
