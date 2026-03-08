Μπάσκετ με αμαξίδιο: Ο Ηφαιστος είχε απουσίες, ήττα στη Λάρισα

Για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής μπάσκετ με αμαξίδιο που διοργανώνει η ΟΣΕΚΑ, ο Ηφαιστος δεν απέφυγε την ήττα στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά Λάρισας από την εκεί Ολυμπιάδα με σκορ 60-20. Ο Ηφαιστος αγωνίστηκε με δύο μεγάλες ελλείψεις λόγω τραυματισμών, τους Παπουτσόπουλο και Παπαδόπουλο.

