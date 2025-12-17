Basketball Champions League: Ο Προμηθέας πάτησε τη Ρίτας και έκλεισε θέση στα play in

Κορυφαίος για τον Προμηθέα ήταν ο εκπληκτικός Ρομπ Γκρέι που τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους και 4 ασίστ

Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως με χαρακτήρα και ψυχή διέλυσε τη Ρίτας και προκρίθηκε πανηγυρικά στα play-in του Basketball Champions League ο Προμηθέας!
Παρότι βρέθηκε πίσω με 18 πόντους (22-40) στις αρχές της δεύτερης περιόδου, η πατρινή ομάδα με απίστευτη επιθετική εμφάνιση και πολλούς πρωταγωνιστές, επικράτησε με το εκπληκτικό 111-95 των Λιθουανών στο «Δ. Τόφαλος» για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση του γκρουπ.
Πλέον, η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα στον ενδιάμεσο γύρο πριν τη φάση των «16» θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σαλόν που τερμάτισε στη δεύτερη θέση του 2ου γκρουπ. Οι Γάλλοι θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά best of three (στις 6, 8 και 13-14 Ιανουαρίου τα ματς).
Μάλιστα, εφόσον περάσει στη φάση των ομίλων του «16» ο Προμηθέας, θα βρει στον δρόμο του σίγουρα τις Ουνικάχα Μάλαγα και Μπανταλόνα, αλλά και τον νικητή του ζευγαριού Λέβιτσε-Βίρτζμπουργκ ή Τριέστε.
Κορυφαίος για τον Προμηθέα ήταν ο εκπληκτικός Ρομπ Γκρέι που τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους και 4 ασίστ, με τους Καραγιαννίδη (13π., 10ρ.), Μπαζίνα (13π., 6ασ.), Κόουλμαν (16π.) και Χάρις (17π., 7ασ.) να προσφέρουν πολύτιμες λύσεις σε μια βραδιά πολυφωνίας και δημιουργικότητας (22 ασίστ).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 17 (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χάμοντς 5 (1), Κόουλμαν 16 (6/8 δίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Πλώτας 7 (2/2 δίποντα, 3/3 βολές), Μπαζίνας 13 (2/6 δίποντα, 9/12 βολές, 6 ασίστ), Καπετάκης, Λάγιος 4, Καραγιαννίδης 11 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γκρέι 30 (7/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πόλικαπ 5, Μακούρα, Σταυρακόπουλος 3 (1)
ΡΙΤΑΣ (Βέρτιο): Γουάιλι 7 (3/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ,3 ασίστ), Γουόκερ 8 (1/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Γκουντάιτις 17 (6/10 δίποντα, 5/6 βολές, 15 ριμπάουντ), Μπρούνκε 3, Χάρντινγκ 13 (5/7 δίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στούκνις, Μασιούλις 15 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/8 βολές), Κριζανάουσκας 3 (1), Λουκόσιους 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Σαρτζούνας 24 (5/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 11/11 βολές, 3 ασίστ).

 

 

