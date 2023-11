BBC: Θα λειτουργήσει ραδιοφωνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη Γάζα

Η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC εγκαινίασε μια ραδιοφωνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη Γάζα.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης με την ονομασία Gaza Daily θα μεταδίδει καθημερινά ειδήσεις για τους κατοίκους της Γάζας και θα παρέχει επίσης στους ακροατές συμβουλές ασφαλείας για το πού μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καταφύγιο, τρόφιμα και νερό.

Η υπηρεσία που θα λειτουργεί από Κάιρο και Λονδίνο, θα εκτελεί αρχικά ένα πρόγραμμα την ημέρα στις 17:00 (ώρα Γάζας) από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου.

Μια δεύτερη καθημερινή ενημέρωση θα μεταδίδεται στις 07:00 (ώρα Γάζας) από την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου.

Θα μεταδίδει σε μεσαία συχνότητα, ανακοίνωσε το βρετανικό μέσο

Οι επικοινωνίες έχουν καταστεί πολύ δύσκολες στη Γάζα, με τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες για τους περισσότερους κατοίκους της Γάζας να έχουν διακοπεί για ένα διάστημα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και πάλι σήμερα.

Δεκαεπτά ασθενοφόρα έφυγαν επίσης από την πλευρά της Γάζας την Τετάρτη, σύμφωνα με τα Rafah Crossing Media, την επίσημη πτέρυγα επικοινωνίας του συνοριακού περάσματος, αν και δεν είναι σαφές πόσους ασθενείς μετέφεραν τα ασθενοφόρα.

Επιπλέον, 20 φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια έφτασαν στη Γάζα, ανέφερε, αλλά δεν διευκρίνισε τι είδους βοήθεια υπήρχε στα φορτηγά.

Νωρίτερα, οι αξιωματούχοι στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα λένε ότι 110 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων αναχώρησαν από τη Γάζα, καθώς φθάνει περισσότερη βοήθεια, μετέδωσε το CNN.

Oι 110 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων αναχώρησαν από τη Γάζα την Τετάρτη, σύμφωνα με αξιωματούχους στην παλαιστινιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος της Ράφα. Δεν είναι ακόμη σαφές αν όλοι αυτοί οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων έχουν περάσει στην Αίγυπτο.

