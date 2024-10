Μπενιαμίν Νετανιάχου: Η πρώτη φωτογραφία από την επίθεση κοντά την κατοικία του 

Η πρώτη φωτογραφία από το χτύπημα της Χεζμπολάχ κοντά στην κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια δόθηκε προ ολίγου στη δημοσιότητα. Οι ζημιές στο σπίτι είναι ορατές με την πρώτη ματιά.

Politico: Γιατί ο θάνατος του Σινουάρ δεν θα φέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

🚨 Breaking: Official Israeli 🇮🇱 sources confirm that the drone strike in Caesarea earlier today was an Iranian 🇮🇷 assassination attempt targeting Prime Minister @netanyahu.

Source: N12 News

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 19, 2024