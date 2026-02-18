Μπενίτεθ: Οι παίκτες δεν πρόκειται να παίξουν καλύτερα υπό πίεση, συναντήσαμε περισσότερα προβλήματα από όσα αναμέναμε

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τον πρώτο αγώνα των playoffs του Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βικτόρια Πλζεν.

Οι πράσινοι υποδέχονται τους Τσέχους την Πέμπτη (22:00) στο ΟΑΚΑ και θέλουν νίκη για να έχουν προβάδισμα στη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς αλλά και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Παναθηναϊκό μετά τα άσχημα αποτελέσματα.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

Ένας από τους καινούριους παίκτες που ήρθαν τον Ιανουάριο, ο Κοντούρης, μετά το ντεμπούτο του μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για εσάς, για την εμπιστοσύνη που του δείξατε. Στην ευρωπαϊκή λίστα ωστόσο δεν τον είδαμε να συμπεριλαμβάνεται. Είδαμε τον Ερνάντεθ, που παίζει σε άλλη θέση. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε τα κριτήρια αυτής της επιλογής. Επίσης, πώς εξηγείτε την διαφορά ανάμεσα στην εικόνα και τα αποτελέσματα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης;

«Όσον αφορά την προσθήκη των ποδοσφαιριστών, έγινε με βάση αυτά που χρειαζόμασταν εκείνη την στιγμή. Ο Κυριακόπουλος ήταν ακόμα τραυματίας, υπήρχε ο κίνδυνος να μην είναι διαθέσιμος. Γι’ αυτό μπήκε ο Ερνάντεθ. Θέλαμε να έχουμε μια εναλλακτική στο αριστερό μπακ. Ευτυχώς ο Κυριακόπουλος είναι τώρα καλά, οπότε χρειαζόταν να έχουμε μια ισορροπία σε αυτό το κομμάτι της λίστας, μαζί με Αντίνο και Τεττέη.

Όσον αφορά στο άλλο ερώτημα, συμφωνώ ότι η απόδοση της ομάδας είναι πολύ διαφορετική. Στο Europa League παίζουμε με δυνατούς αντιπάλους που παίζουν με άλλον τρόπο. Παίζουμε με ομάδες που μας δίνουν ίσως περισσότερο χώρο, ενώ στο Πρωτάθλημα δεν γίνεται αυτό. Είναι δύσκολα παιχνίδια, δεν έχεις τόσο πολύ χώρο και έχοντας δύο συνεχόμενα παιχνίδια ανά εβδομάδα δεν είναι εύκολο να ετοιμάσεις την ομάδα για να κερδίσει κάθε αντίπαλο, ο οποίος μας γνωρίζει πολύ καλά».

Σε μια συνέντευξη που δώσατε στις 2 Ιανουαρίου, είχατε επισημάνει ότι το κλαμπ δεν έχει απαίτηση να νικήσετε από τον πρώτο χρόνο. Μήπως αυτή η προσέγγιση θολώνει λίγο την επίτευξη των στόχων που είχαν απομείνει για την ομάδα;

«Ξέρω ότι πρέπει να το επαναλάβω πάρα πολλές φορές, αλλά το πρότζεκτ είναι να προετοιμαστούμε για να ανταγωνιστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχει να κάνει και με το μέλλον, αλλά αν το πω αυτό ο κόσμος θα πει ότι ξεχνάω το παρόν. Όχι, είμαστε στα νοκ-άουτ του Europa League, φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Κάναμε πάρα πολλές αλλαγές και είναι πολλά ακόμα που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη σεζόν. Σίγουρα δεν είμαστε 100% ευχαριστημένοι, αλλά σίγουρα η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη γιατί κάθε εβδομάδα δουλεύουμε πολύ σκληρά. Θα χρειαστούμε χρόνο και υπομονή για να διορθώσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, και αυτά που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν μέχρι να έρθουμε και τα είδαμε στην πορεία. Μετά είδαμε κι άλλα ζητήματα που δεν περιμέναμε να βρούμε. Έχουμε θετική προδιάθεση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά στο ενδιάμεσο πρέπει να κάνουμε το μάξιμουμ σε κάθε αγώνα ώστε να κερδίζουμε, να μην χάσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Με δεδομένο ότι η ομάδα προέρχεται από ένα άσχημο αποτέλεσμα που έφερε έντονη κριτική, τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να πάρει θετικό αποτέλεσμα; Επίσης, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού σε πολλά παιχνίδια. Αυτό είναι κάτι που επιλέγετε εσείς ως πλάνο ή γίνεται γιατί η ομάδα ακόμα ψάχνεται με τόσες αλλαγές;

«Όσον αφορά τους αυτοματισμούς, δυστυχώς δεν έχουμε τόσο χρόνο για να το κάνουμε αυτό. Προετοιμάζουμε πολλά που θέλουμε να κάνουμε, αλλά μερικές φορές δεν έχουμε τον χρόνο να τα δουλέψουμε όπως πρέπει. Στον τελευταίο αγώνα είχαμε 70% κατοχή, όταν δεν μπορείς να δημιουργήσεις πολλές ευκαιρίες πρέπει να δώσεις τα εύσημα στον αντίπαλο και να αναλύσεις τα χαρακτηριστικά των παικτών σου για να δεις γιατί συμβαίνει αυτό. Δουλεύουμε πολύ για να έχουμε ισορροπία, αλλά δεχόμαστε γκολ όταν ελέγχουμε τον αγώνα ή δημιουργούμε ευκαιρίες και δεν πετυχαίνουμε γκολ. Καταλαβαίνουμε το γιατί. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα σε μία μέρα. Ένας παίκτης δεν μπορεί να σκοράρει 10-20 γκολ, αλλά αν ξεκινάει από το 5 είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στα 20. Θέλουμε να έχουμε ισορροπία, να κάνουμε build-up από πίσω, να παίξουμε με αντεπιθέσεις. Αν κρατήσουμε την μπάλα θα είμαστε ικανοποιημένοι και με αυτό. Θέλουμε να παίζουμε καλά με την μπάλα, να είμαστε συμπαγείς και επιθετικοί, να αναγκάσουμε τον αντίπαλο να κάνει λάθη. Πίστευα ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε έναν ικανοποιητικό βαθμό νωρίτερα, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό αυτό με τόσες αλλαγές ποδοσφαιριστών. Πρέπει να ξέρει ο Τετέι και ο κάθε Τετέι τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι θέμα χρόνου, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Είναι ένα πρότζεκτ, θα χρειαστούμε χρόνο. Είμαστε στην μέση μιας σεζόν και προχωρούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όλος ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δουλεύουμε πολλές ώρες για να βελτιώσουμε τα ζητήματα που βρήκαμε. Έχουμε αλλάξει αρκετά, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να αλλάζουμε πράγματα για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος».

Από τους δημοσιογράφους και τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ακούμε ότι κάνετε πειραματισμούς, ότι η ομάδα δεν έχει ξεκάθαρο πλάνο. Χαρακτηρίζεται ο Παναθηναϊκός ως μια ομάδα που δεν παρουσιάζει πρόοδο. Αντιλαμβάνεστε αυτή την κριτική, την αποδέχεστε; Θεωρείτε τα ματς με την Πλζεν καλή ευκαιρία για να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχει μερίδα του κόσμου και του Τύπου;

«Όπως είπα και πριν, δουλεύουμε πολύ σκληρά για να βελτιώσουμε πράγματα. Συναντήσαμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που περιμέναμε. Έχει πάρει περισσότερο χρόνο απ’ όσο πιστεύαμε. Έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορώ να δώσω εγγυήσεις για τον χρόνο που θα πάρει. Αύριο μπορεί να κερδίσουμε 3-0, όπως κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Μετά χάσαμε από τον ΠΑΟΚ και ήρθε η καταστροφή. Θέλουμε κι εμείς να έχουμε σταθερότητα και καλύτερη απόδοση. Τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών μας είναι αυτά. Γνωρίζω ότι όλοι περιμένουν περισσότερα. Προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα που για χρόνια δεν πήγαιναν καλά. Πρέπει να βελτιωθούμε στο γήπεδο, συμφωνώ με όλους, ούτε εγώ είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μας. Με το ρόστερ που έχουμε, με αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κατάσταση. Θα είναι καλύτερα στο μέλλον γιατί γνωρίζουμε τα αδύνατα σημεία που έχουμε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε λίγο λίγο. Παίζουμε με την καλύτερη άμυνα του Europa League. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε, θα πετύχουμε γκολ. Πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όπως και απέναντι στον ΟΦΗ».

Εσείς, 4 μήνες μετά την άφιξή σας, νιώθετε σίγουρος για την υλοποίηση του πρότζεκτ που έχετε αναλάβει; Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να το ολοκληρώσετε; Θέλετε μήπως να το τροποποιήσετε;

«Θα επαναλάβω το ίδιο πράγμα. Σε 4 μήνες έχουμε παίξει 25 επίσημους αγώνες. Ερχόμενος εδώ στην συνέντευξη Τύπου… κάνουμε προπόνηση, πάμε στο ξενοδοχείο, παίζουμε. Προπόνηση, ξενοδοχείο, παιχνίδι. Έτσι περνάνε οι μήνες. Πώς μπορείς να προετοιμάσεις το αγωνιστικό σου πλάνο όταν έχεις μόνο μία προπόνηση; Την ημέρα που παίζουμε οι παίκτες είναι κουρασμένοι και την επόμενη μπορείς να κάνεις αποκατάσταση και λίγα πράγματα. Η δεύτερη μέρα είναι χειρότερη, γιατί είναι πιο κουρασμένοι. Άρα μπορείς να κάνεις πολύ λίγα πράγματα. Μετά είναι ο αγώνας και αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Όταν έχεις μια έτοιμη ομάδα μπορείς να εναλλάσσεις ποδοσφαιριστές για να διατηρείς σταθερή την απόδοση. Όταν αναγκάζεσαι να κάνεις πολλές αλλαγές, το επίπεδο της απόδοσης πέφτει. Πολλές φορές έχω μιλήσει για τα χαρακτηριστικά των παικτών που έχουμε. Έχουμε βελτιωθεί, περάσαμε στην επόμενη φάση στο Europa League. Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Δεν είμαι περήφανος που δεν καταφέραμε να περάσουμε, αλλά είναι κάτι. Σίγουρα στο Πρωτάθλημα δεν έχουμε την απόδοση που θέλουμε. Σίγουρα για τον Λεβαδειακό αξίζουν εύσημα γιατί έχει διατηρήσει σταθερή απόδοση. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο σταθεροί. Είμαστε πολύ καλά σε κάποιες διοργανώσεις, όπως στο Europa League. Θα χρειαστεί χρόνος για να βελτιωθούμε. Δεν μπορείς να χτίσεις μια ομάδα σε 3 μήνες. Όταν παίζεις με έναν συγκεκριμένο τρόπο, έχεις ένα στυλ, μετά μπορεί να δεχτείς ένα γκολ και έχεις χάσει ένα παιχνίδι. Πολλές φορές δεν μπορούσαμε να παίξουμε άμεσα, με τον Τετέι είναι πιο εύκολο. Πολλές φορές λες ότι πρέπει να κερδίζεις όταν είσαι σε έναν τέτοιον σύλλογο, αλλά με 2 παιχνίδια την εβδομάδα που πρέπει να κερδίσεις, ο μοναδικός τρόπος για να δημιουργήσεις ένα στυλ είναι να κάνεις συνέχεια ίδιες προπονήσεις με ίδιες ασκήσεις. Πρέπει να κάνεις συνέχεια επανάληψη και δεν έχουμε χρόνο για αυτό. Όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Δουλεύουμε κάθε μέρα τόσες ώρες για να βρούμε τις λύσεις. Του χρόνου θα είναι καλύτερα, το μόνο που μπορώ να πω στο ενδιάμεσο είναι ότι έχω αρκετή εμπειρία στο χτίσιμο μιας ομάδας, αλλά χρειάζεται χρόνος. Βλέποντας ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε μεγάλη επιτυχία, ξέρουμε ότι αν κάνεις τα ίδια πράγματα θα έχεις τα ίδια αποτελέσματα. Αλλάζεις τον προπονητή, μετά τους παίκτες, τον προπονητή, τους παίκτες. Πρέπει να υπάρχει υπομονή, να. υπάρχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Ο σύλλογος θέλει να το κάνει αυτό. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα κερδίσουμε. 100% θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να το κάνουμε. Εγγυώμαι ότι θα είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί τον επόμενο χρόνο».

Ξέρουμε την Πλζεν γιατί την αντιμετωπίσατε και στην League Phase. Με βάση αυτά που ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξει για να πάρετε τη νίκη; Πώς το βλέπετε τεχνικά το παιχνίδι;

«Αυτό που είπα και πριν, είναι ότι στο Europa League έχουν δεχτεί μόνο 3 γκολ. Είναι μια ομάδα με πολλή ενέργεια. Παίζουν άμεσο ποδόσφαιρο με μεγάλη ένταση. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, γιατί μετά θα επαναλαμβάνω διαρκώς τα ίδια πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω πράγματα που γνωρίζουμε για τους τραυματισμούς, την ευρωπαϊκή λίστα κτλ. Σκεφτόμασταν έναν μήνα για το ποιοι 3 παίκτες θα μπουν και στο τέλος αποφασίσαμε λόγω των κριτηρίων που είπαμε πριν ότι θα είναι ρίσκο να μην μπουν κάποιοι. Αν ρωτήσω οποιονδήποτε από εσάς για την βασική 11άδα, θα μου δώσετε όλοι μια ομάδα. Αλλά δεν μπορείτε να ξέρετε την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Όταν εγώ πάω στην προπόνηση και ρωτάω τους συνεργάτες μου, πρέπει να ξέρουμε την κατάστασή τους. Αν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, κόπωσης κτλ. Όταν έχουμε ένα ρόστερ στο οποίο μπορείς να αλλάξεις παίκτες και το επίπεδο είναι το ίδιο, είναι ΟΚ. Αλλά αν αλλάζεις έναν παίκτη και χάνεις πράγματα, λες θα κρατήσω τον προηγούμενο. Κι αυτός μαζεύει 90λεπτα και μετά υπάρχει ρίσκο τραυματισμού, όπως έγινε με μερικούς ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα αυτή ξεκίνησε τα επίσημα παιχνίδια πάρα πολύ νωρίς, γιατί έπαιζε στα προκριματικά της Ευρώπης. Παιχνίδια με μεγάλη ένταση. Δεν υπάρχει μια προοδευτικότητα όσον αφορά την σεζόν. Με κάποιες αλλαγές προπονητών, κάποιους τραυματισμούς. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Δεν είναι δικαιολογία, είναι πραγματικότητα. Αν μετά χάνεις ένα παιχνίδι που όλοι περιμένουν να κερδίσεις, μεγαλώνει κι άλλο η πίεση. Ο κόσμος θέλει να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια, κάτι που είναι αποδεκτό. Αλλά αυτό είναι ένα πρότζεκτ, προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Θα χρειαστούμε χρόνο. Αν κερδίσουμε αύριο 3-0, άλλαξαν τα πράγματα; Όχι, δεν άλλαξε τίποτα. Μπορεί ένας παίκτης να κάνει την διαφορά, να μην παίξει καλά ο αντίπαλος. Δεν είναι επειδή αλλάξαμε δραστικά τα πράγματα από την μία μέρα στην άλλη».

Είμαστε λίγο μετά τα μέσα Φεβρουαρίου. Είστε ικανοποιημένος από την ενίσχυση της ομάδας με τις 9 προσθήκες; Αναφερθήκατε στα χαρακτηριστικά των παικτών. Θεωρείτε ότι είναι υποδεέστεροι κάποιοι παίκτες ή ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να κατανοήσουν κάποια πράγματα σε τεχνικό επίπεδο;

«Έξυπνες ερωτήσεις. Δεν είμαι εδώ για να δημιουργήσω σύγκρουση, είμαι για να εγγυηθώ ότι ο σύλλογος βελτιώνεται προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Είχαμε 34 ποδοσφαιριστές, 10 έφυγαν και ήρθαν 9, τώρα έχουμε 33. Ο αριθμός δεν είναι ιδεατός, το ξέρουμε. Για μένα το νούμερο είναι 26, με 3 τερματοφύλακες. Μετά έχουμε παίκτες από τις Ακαδημίες. Αν πχ υπογράψουμε αυτόν τον παίκτη, μπορώ να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος ή δεν είμαι. Πρέπει να είμαι, αφού είναι παίκτης μου. Πρέπει να βγάλω τον καλύτερο εαυτό του. Μπορεί άλλος να είναι καλύτερος, αλλά αυτός είναι ο παίκτης μου και πρέπει να δουλέψω με αυτόν. Είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που έχουμε. Στο μέλλον όλοι δουλεύουμε μαζί, δεν μιλάμε για παράπονα, για συγκρούσεις. Δεν είναι ιδεατή η κατάσταση μετά το μεταγραφικό παράθυρο. Πρέπει να τους δώσουμε τις αρχές που θέλουμε, πρέπει να βελτιωθούμε πολύ. Δεν θα κάνουμε τα ίδια λάθη που έγιναν στο παρελθόν.

Τα χαρακτηριστικά των παικτών είναι ένας τρόπος για να εξηγήσεις ότι έχουμε αυτό που έχουμε. Το να παίξεις άμεσο ποδόσφαιρο πριν ήταν πιο δύσκολο, τώρα είναι πιο εύκολο με τον Τετέι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να σιγουρευτούμε ότι τον επόμενο θα καλύψουμε κάποια κενά. Πχ ο Ντέσερς είναι τραυματίας, ο Τσιριβέγια θα μπορούσε να διαχειριστεί τον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τον επόμενο χρόνο θα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν σε 2-3 διαφορετικές θέσεις και να καλύψουμε τα κενά που θα προκύψουν από τραυματισμούς. Φέτος δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου ήταν πολύ δύσκολη. Δεν είμαι εντελώς χαρούμενος, αλλά δουλεύουμε όλοι μαζί για να το βελτιώσουμε. Δεν είναι δύσκολα τακτικά τα ζητήματα που θέλουμε. Απλώς πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό που θέλουμε, χωρίς να έχουμε πολύ χρόνο».

Μετά την ισοφάριση στην Λεωφόρο από τον Μπακασέτα, ο μισός κόσμος ζητωκραύγαζε και κάποιοι άλλοι τον αποδοκίμαζαν. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτό;

«Είμαστε εδώ περίπου μισή ώρα μιλώντας για την επιθυμία μας να βελτιωθούμε για το μέλλον. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και δεν είμαστε 100% ικανοποιημένοι, όπως και οι φίλαθλοι. Και μετά από μισή ώρα μιλάμε για το ότι αποδοκίμαζαν έναν ποδοσφαιριστή. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δουλεύουμε όλοι μαζί. Είπα στους παίκτες ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν προσπάθησαν. Μπορούν να πουν ότι δεν παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, ότι δεν δημιουργήσαμε φάσεις κτλ. Είχαμε 33 σέντρες, μόνο 3 επιτυχημένες. Αυτό είναι κάτι που ανησυχεί, σίγουρα. Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα βελτιωθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά σε αυτόν τον σύλλογο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Οι παίκτες δεν πρόκειται να παίξουν καλύτερα υπό πίεση. Ο Μπακασέτας ζήταγε τις προάλλες, ήθελε να πάρει την μπάλα στα πόδια του. Δοκίμαζε σουτ. Μπορούμε να πούμε πολλά για τους παίκτες, αλλά προσπάθησαν. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, μπορείτε να κατηγορήσετε εμένα ή έναν παίκτη, αλλά προσπαθούμε. Είπα τον Δεκέμβριο στους παίκτες ότι εγώ θα πάρω τις αποφάσεις μου. 10 παίκτες έμειναν έξω, 9 ήρθαν. Το καλοκαίρι θα πάρουμε άλλες αποφάσεις. Η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Πρέπει να βελτιώσουμε την ομάδα, τους παίκτες που διαλέγουμε, τον τρόπο που παίζουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε παντού. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, δεν είμαστε χαζοί, βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε τον σύλλογο, τους παίκτες και την ιδέα που έχουμε για το μέλλον. Είμαι εδώ για να σιγουρέψω ότι το καταλαβαίνετε αυτό. Μπορείτε να συμφωνήσετε ή όχι, αλλά πρέπει να το καταλάβετε. Ακολουθούμε ένα πλάνο και προετοιμάζουμε το μέλλον. Όχι μόνο τον αυριανό αγώνα. Ο στόχος δεν είναι ο αυριανός αγώνας, είναι να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που θα παλεύει για τον τίτλο. Για την κατάσταση που είμαστε τώρα μπορεί να είναι επιτυχία η 4άδα, αλλά θέλουμε να παλεύουμε για τον τίτλο. Θα χρειαστούμε χρόνο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



