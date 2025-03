Beyonce και Jay-Z: Γιατί σκέφτονται να κάνουν μήνυση στον Kanye West;

Ο Kanye West έχει βρεθεί για άλλη μια φορά στο στόχαστρο μεγιστάνων, καλλιτεχνών και πολιτικών προσώπων, και αυτή τη φορά όχι άδικα. Ο γνωστός ράπερ προκάλεσε αναστάτωση με την Beyoncé και τον σύζυγό της, Jay-Z, γεγονός που πιθανότατα θα έχει συνέπειες για εκείνον.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Kanye West προχώρησε σε μία εξαιρετικά προκλητική ανάρτηση στα social media, αποκαλώντας «καθυστερημένα» τα δίδυμα και μικρότερα παιδιά της Beyoncé και του Jay-Z. Όπως είναι αναμενόμενο, το ζευγάρι των καλλιτεχνών εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του ράπερ για να υπερασπιστεί την οικογένειά τους και να αντισταθεί στις φήμες που διακίνησε στους εκατομμύρια ακόλουθούς του.

«Περιμένετε, έχει δει ποτέ κανείς τα μικρότερα παιδιά του Jay-Z και της Μπιγιονσέ; Είναι ”καθυστερημένα”. Όχι, κυριολεκτικά, και γι’ αυτό η τεχνητή γονιμοποίηση είναι ευλογία, το να έχεις ”καθυστερημένα” παιδιά είναι επιλογή», έγραψε συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο Kanye West για τα παιδιά της Beyone και του Zay-Z.

Mετά από τον σάλο που δημιουργήθηκε, διέγραψε λίγες ώρες αργότερα.

Jay-Z και η Beyonce θεωρούν αδιανόητη τη συμπεριφορά του ράπερ και δεν πρόκειται να την ανεχτούν, αναφέρει άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού στην PageSix.

«Ο Jay-Z και η Beyonce γνωρίζουν τις αναρτήσεις που διέγραψε ο Kanye West και εξετάζουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση, είτε ιδιωτικά, είτε μέσω νομικών οδών», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ανοιχτό «μέτωπο» και με την Κιμ Καρντάσιαν

Την ίδια στιγμή που η κόντρα ανάμεσα στους καλλιτέχνες είναι στο peak της, ο Kanye West «κονταροχτυπιέται» και με την πρώην σύζυγό του Κιμ Καρντάσιαν τόσο για το ζήτημα που προέκυψε με τη συμμετοχή της κόρης τους στο νέο βίντεο κλιπ του ράπερ, όσο και με το χυδαίο σχόλιο κατά των παιδιών της Beyonce και του Zay-Z

«Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Kanye χρησιμοποιεί τέτοιο υβριστικό λόγο για οποιονδήποτε, πόσο μάλλον για παιδιά. Έχει κουραστεί να προσπαθεί να είναι λογική μαζί του», είπε το ίδιο άτομο για την Κιμ Καρντάσιαν.

Πρόσθεσε επιπλέον, πως η τηλεπερσόνα θεωρεί τις αναρτήσεις που κάνε ο Kanye Wst «σοκαριστικές και προσβλητικές» και τονίζει πως, ανεξάρτητα από την όποια κόντρα μπορεί να έχει με τον Jay-Z και την Beyonce, «τα παιδιά πρέπει να μένουν εκτός».

Όσον αφορά για την προσωπική τους κόντρα, ο Kanye West, το Σάββατο 15 Μαρτίου, κυκλοφόρησε το τραγούδι «Lonely Roads Still Go to Sunshine», στο οποίο κατηγόρησε την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν, επειδή προσπάθησε να αποτρέψει τη συμμετοχή της 11χρονης κόρης τους, Νορθ, στο κομμάτι.

Το τραγούδι περιλαμβάνει επίσης τον κατηγορούμενο για σεξουαλικά εγκλήματα, Sean Diddy Combs.

