Μετά από 20 χρόνια μπήκε σούβλα στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, που είναι ανοιχτό λόγω καιρικών συνθηκών, μπήκε σούβλα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και οι υπεύθυνοι έψησαν αρνί.

Χθες, στο χιονοδρομικό που θα μείνει ανοιχτό μέχρι την Κυριακή 19 Απριλίου τηρήθηκε το έθιμο, έψησαν αρνί, τσούγκρισαν κόκκινα αυγά και μοιράστηκαν τσουρέκια με όσους βρέθηκαν στο βουνό για να απολαύσουν τις χαρές του Χελμού.

Η αυξημένη παρουσία του κόσμου, σε συνδυασμό με την καλή διάθεση και την τήρηση των πασχαλινών εθίμων, συνέθεσαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, γεμάτη εικόνες και έντονα συναισθήματα.

