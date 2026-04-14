Μπήκε στην Πάτρα το δίκτυο αερίου – Με ταχείς ρυθμούς το ενεργειακό έργο

Ουσιαστική πρόοδο παρουσιάζει η πορεία υλοποίησης του δικτύου φυσικού αερίου στην Πάτρα, τόσο σε επίπεδο βιομηχανικής τροφοδοσίας όσο και στην ανάπτυξη του αστικού δικτύου.

Oπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στον Πύργο, τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, ήδη λειτουργεί εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, από την οποία τροφοδοτούνται οκτώ μεγάλες βιομηχανίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δύο δεξαμενές φυσικού αερίου της ΒΙΠΕ, οι οποίες συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες της χώρας αλλά και της Ευρώπης, τόσο ως προς τη χωρητικότητα όσο και ως προς τη δυνατότητα τροφοδοσίας.

Μάλιστα, η μία εξ αυτών, η «LNG Patra City», αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες της πόλης της Πάτρας, με την ολοκλήρωση των εργασιών του αστικού δικτύου που ήδη έχει φτάσει στην περιοχή του Γλαύκου.

Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 41 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά περίπου 50% από το ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της αναδόχου εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά την Πάτρα, προβλέπεται η υλοποίηση 5.000 συνδέσεων που θα συνδέσουν τον κεντρικό αγωγό με οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές. Παράλληλα, θα εγκατασταθούν σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου, με τον πρώτο να χωροθετείται στην περιοχή της Λαχαναγοράς, στη συμβολή των οδών Γλαύκου και Ακρωτηρίου.

Η πρόοδος των εργασιών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς το δίκτυο μέσης πίεσης έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%, καλύπτοντας ήδη 23 από τα συνολικά 24,5 χιλιόμετρα. Παράλληλα, στο δίκτυο χαμηλής πίεσης έχουν κατασκευαστεί 20 χιλιόμετρα, με τις εργασίες να συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς.

Υπογράμμισε ότι η έλευση του φυσικού αερίου αποτελεί στρατηγικής σημασίας εξέλιξη για την ενεργειακή θωράκιση της περιοχής, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα καύσιμο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που ενισχύει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Δυτικής Ελλάδας.

