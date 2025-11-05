BINTEO από τη συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι, στους 7 οι νεκροί

Κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λούισβιλ στο Κεντάκι σημειώθηκε συντριβή αεροσκάφους τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) 5/11/2025με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων θυμάτων να φτάνει τους εφτά. Ο αριθμός να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κεντάκι, Άντι Μπέσεαρ.

BREAKING: A UPS aircraft just crashed near Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. Does this have anything to do with the lack of Air traffic controllers. pic.twitter.com/f6M6wkSKe2 — Brian Krassenstein (@krassenstein) November 4, 2025

Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι πιστεύει πως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί από τη συντριβή του αεροσκάφους. Πρόσθεσε ότι άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σημειώνοντας πως κάποιοι από τους τραυματισμούς είναι «πολύ σοβαροί». Σχολίασε επίσης: «Νομίζω ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), μια πτήση της UPS απογειώθηκε από το αεροδρόμιο και συνετρίβη περίπου στις 17:15 τοπική ώρα.

Το αεροσκάφος, τύπου McDonnell Douglas MD-11, είχε τρία μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την UPS, και προοριζόταν για το Χονολουλού.

Στο αεροσκάφος υπήρχαν 38.000 γαλόνια καυσίμου (περίπου 144.000 λίτρα) τη στιγμή που συνετρίβη κατά την απογείωσή του.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 220.000 λίβρες (100.000 κιλά) καυσίμου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγές ανέφεραν στο ABC News ότι πιθανότατα υπήρξε πρόβλημα με τον κινητήρα κατά την απογείωση.

Η UPS ανακοίνωσε ότι έχει «ενημερωθεί για περιστατικό-ατύχημα που αφορά ένα από τα αεροσκάφη μας» στο Λούιβιλ.

Το αεροδρόμιο φιλοξενεί το UPS Worldport, το τεράστιο κέντρο διαχείρισης δεμάτων της εταιρείας.

Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διερευνούν το ατύχημα.

Το αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «αεροπορικό περιστατικό» και ότι ο χώρος προσγείωσης είναι κλειστός.

