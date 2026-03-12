Μπιοκάνιν: «Σημαντική νίκη, κάναμε το πρώτο βήμα»

12 Μαρ. 2026 11:13
Pelop News

Χαρούμενος μετά το τέλος του αγώνα, ο Σέρβος παίκτης του ΝΟΠ Μιχαίλο Μπιοκάνιν που ήταν από τους κορυφαίους σημειώνοντας 9 γκολ είπε: «Ηταν μια πολύ σημαντική νίκη, αλλά σήμερα κάναμε μόνο το πρώτο βήμα και θα πρέπει να νικήσουμε και το Σάββατο τον ΟΦΘ που είναι κρίσιμο παιχνίδι. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά το τελευταίο διάστημα και πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητες να πάρουμε τη νίκη και να παραμείνουμε στην κατηγορία».

H Πατρινή ομάδα από σήμερα πιάνει δουλειά για τον επόμενο αγώνα που είναι το Σάββατο με αντίπαλο τον ΟΦΘ.

 

