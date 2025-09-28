Μπισμπίκης: Γιατί βρέθηκε στο Τμήμα ο γνωστός ηθοποιός

Στο Αστυνομικό Τμήμα της Κηφισιάς βρέθηκε ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Κυριακής.

28 Σεπ. 2025 20:14
Pelop News

Ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Κηφισιάς την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, μετά από περιστατικό όπου το όχημά του φέρεται να προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε γειτονιά της Φιλοθέης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το πολυτελές όχημα του ηθοποιού κινήθηκε ασυνήθιστα και χτύπησε σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η αστυνομία και να αρχίσει αναζήτηση. Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώθηκαν φθορές στην περιοχή, αν και ο ηθοποιός υποστηρίζει ότι τα σχόλια αυτά προέρχονται από γείτονες με προσωπικές διαφορές.

Μέσα από το Τμήμα, ο Μπισμπίκης δήλωσε στο newsit.gr ότι παρουσιάστηκε για να καταθέσει και όχι επειδή έχει συλληφθεί. «Ήρθα να κάνω μια δήλωση για δύο οχήματα κοντά στο σπίτι μου», είπε, εξηγώντας ότι στο σημείο υπήρχε μόνο το αγροτικό του αυτοκίνητο Ford Raptor. Τόνισε ότι δεν προκάλεσε ζημιές και ότι η αναφορά για προηγούμενα περιστατικά βασίζεται σε υπερβολές γειτόνων.

Οι αστυνομικές αρχές αναμένεται να διερευνήσουν πλήρως το συμβάν, ενώ ο εισαγγελέας θα ενημερωθεί για την υπόθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ, καθώς η πρόκληση φθορών σε οχήματα θεωρείται πλημμέλημα.

 

 

 
