Bitcoin: Απώλειες άνω του 26% από τα ιστορικά υψηλά

Το Bitcoin συνέχισε την πτωτική του πορεία τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2025, υποχωρώντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 90.000 δολαρίων και καταγράφοντας απώλειες μεγαλύτερες του 26% σε σχέση με τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου.

Η τρέχουσα διόρθωση έρχεται μετά από μαζικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων αξίας 19 δισ. δολαρίων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ενισχύθηκε από κατοχύρωση κερδών μακροπρόθεσμων κατόχων. Παράλληλα, η πτώση συμπίπτει χρονικά με το ιστορικό παράθυρο κορύφωσης που παρατηρείται συνήθως 400-600 ημέρες μετά από κάθε halving, όπως αυτό του Απριλίου 2024.

Αναλυτές της Bernstein, με επικεφαλής τον Gautam Chhugani, εκτιμούν ότι η αγορά βιώνει βραχυπρόθεσμη ενοποίηση και όχι την εκτεταμένη πτώση 60-70% που χαρακτήριζε προηγούμενους κύκλους. Τονίζουν την αυξημένη θεσμική συμμετοχή μέσω Bitcoin ETF, που προσδίδει μεγαλύτερη σταθερότητα και ποιότητα στην αγορά.

Θετικά στοιχεία αποτελούν η φιλο-κρυπτονομισματική στάση της κυβέρνησης Τραμπ, η προώθηση του Clarity Act στο Κογκρέσο, καθώς και η συνεχής αγοραστική δραστηριότητα της MicroStrategy. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα την απόκτηση επιπλέον 8.178 BTC με μέση τιμή 102.171 δολάρια και συνολικό κόστος 835 εκατ. δολάρια.

Αντίθετα, η 10X Research επισημαίνει ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον από νέους επενδυτές έχει παγώσει από τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ ο πιο αυστηρός τόνος της Fed επιδεινώνει το μακροοικονομικό κλίμα. Η εταιρεία θεωρεί κρίσιμο το επίπεδο των 93.000 δολαρίων, προειδοποιώντας ότι μια καθοδική διάσπαση μπορεί να ενεργοποιήσει αλυσιδωτές ρευστοποιήσεις.

Παρά τις ανησυχίες για επανάληψη τετραετούς bear market, οι αναλυτές της Bernstein βλέπουν δομική ανοδική τάση μακροπρόθεσμα, με τις τρέχουσες διορθώσεις να δημιουργούν ευκαιρίες εισόδου, ιδιαίτερα κοντά στα 80.000 δολάρια – επίπεδο που είχε καταγραφεί αμέσως μετά την εκλογή Τραμπ.

