Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»

Στον Peloponnisos FM 103,9, μίλησε σήμερα ο Δημήτρης Μπιτσάκος, τεχνικός σύμβουλος της γυναικείας ομάδας του Αλίμου, μίλησε για την προετοιμασία των ομάδων πόλο της Πάτρας, ΝΟΠ και ΝΕΠ, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο θρύλος του πατρινού πόλο και ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στα ελληνικά γήπεδα μίλησε για τον ΝΟΠ, τη ΝΕΠ, αλλά και το πόση ώθηση θα δώσει στην πόλη μόλις επαναλειτούργησει το κολυμβητήριο της Αγυιάς.

Ακούστε τη συνέντευξη:

