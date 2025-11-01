Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας: Άδειασαν οι καφετέριες της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μια ξαφνική και απροειδοποίητη διακοπή ρεύματος το μεσημέρι του Σαββάτου βύθισε στο σκοτάδι την καρδιά της Πάτρας, αφήνοντας χωρίς ηλεκτροδότηση τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Οι καφετέριες και τα καταστήματα της περιοχής σταμάτησαν απότομα να λειτουργούν, με τους θαμώνες να αποχωρούν και τους επαγγελματίες να βλέπουν ξανά το κέντρο να νεκρώνει, έστω και προσωρινά.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, καθώς η περιοχή ήταν ιδιαίτερα πολυσύχναστη την ώρα εκείνη, με τον καιρό να έχει ήδη περιορίσει την κίνηση στην αγορά. Πολλοί επαγγελματίες είδαν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες τον πεζόδρομο να παραλύει από αιφνίδια βλάβη στο δίκτυο, αφού στις 23 Οκτωβρίου είχε σημειωθεί πολύωρη διακοπή ρεύματος που παρέλυσε ολόκληρο το κέντρο της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της νέας διακοπής, ενώ αναμένεται ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ για το τι προκάλεσε το νέο «μπλακ άουτ» στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας.

