Μπλόκα: Αγριεμένοι οι αγρότες, δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω!

Στα δύο κόπηκε από το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) η Ελλάδα καθώς οι αγρότες συγκεντρώθηκαν κοντά στον κόμβο της Νίκαιας και προχώρησαν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο αγώνας μας ξεκίνησε τώρα. Ήταν η πρώτη νίκη κόντρα σε αστυνομικές δυνάμεις, χημικά και ξύλο. Αλλά δεν είναι μια νίκη και μόνο, θα παλέψουμε για μέρες μπροστά. Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης», φώναξαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας που ξεκίνησε να στήνεται από αργά το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς κατάφεραν να περάσουν τα αγροτικά τους οχήματα στην Εθνική Οδό, ενώ την ίδια ώρα κλειστός είναι και ο Ε-65 στην Καρδίτσα. «Ενωμένοι κόβουμε δύο βασικούς δρόμους για να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Θα τα καταφέρουμε».

Αύριο στις 17.30 το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνέλευση, ενώ ήδη ξεκινά το στήσιμο τους στο σημείο.

