«Μπλόκο» στα πρατήρια των Κυκλάδων από 23 Μαρτίου – Αντιδρούν στο πλαφόν

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι πρατηριούχοι των Κυκλάδων, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου ξεκινούν απεργία διαρκείας, αντιδρώντας στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Όπως υποστηρίζουν, το μέτρο συμπιέζει υπερβολικά τη λειτουργία των πρατηρίων, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές με αυξημένο μεταφορικό κόστος.

Στην ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν είτε την άμεση κατάργηση του πλαφόν, είτε την επαναφορά του προηγούμενου τρόπου υπολογισμού του. Παράλληλα, προτείνουν η στήριξη των καταναλωτών να έρθει μέσα από άλλες παρεμβάσεις, όπως μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ, και όχι με πίεση στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας.

Γιατί αντιδρούν

Οι πρατηριούχοι αναφέρουν ότι στις Κυκλάδες η κατάσταση είναι ακόμη πιο πιεστική, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφοράς καυσίμων, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη αγοραστική κίνηση του χειμώνα, δεν αφήνει περιθώρια επιβίωσης με το νέο πλαίσιο κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν, οι τιμές όχι μόνο δεν συγκρατήθηκαν, αλλά συνέχισαν να κινούνται ανοδικά μετά την εφαρμογή του μέτρου.

Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι, αν δεν υπάρξει αλλαγή, αρκετά πρατήρια κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την τροφοδοσία και την καθημερινότητα στα νησιά. Την ίδια ώρα, κάνουν λόγο για ανάγκη κοινής εκπροσώπησης του κλάδου, γνωστοποιώντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για τη δημιουργία Συλλόγου Πρατηριούχων Κυκλάδων.

