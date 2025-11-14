«Μπλόκο» στη δημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Νέα δικαστική διαμάχη με πολιτικό και εκδοτικό ενδιαφέρον βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ο εκδοτικός οίκος Gutenberg προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της Documento Media, ζητώντας να σταματήσει η δημοσίευση αποσπασμάτων από το επερχόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση, εκδίδοντας προσωρινή διαταγή που μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση υλικού μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου.

Η προσωρινή διαταγή, που εκδόθηκε από τον πρόεδρο Υπηρεσίας, διατάσσει την άμεση απόσυρση των δημοσιευμένων αποσπασμάτων, καθώς και την απαγόρευση κάθε μορφής παρουσίασης ή ψηφιακής διάχυσης περιεχομένου του βιβλίου έως τη νόμιμη κυκλοφορία του. Παράλληλα, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση του υλικού, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει προσδιοριστεί για τις 20 Απριλίου 2026, ενώ η απόφαση εκδόθηκε ως προσωρινό μέτρο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του εκδοτικού οίκου που έχει την ευθύνη της κυκλοφορίας του έργου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Gutenberg κάνει λόγο για «υποκλοπή» και τονίζει πως πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό:

«Για πρώτη φορά, στην πολυετή διαδρομή μας στον χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες, προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Από την πλευρά του, ο εκδότης του Documento, Κώστας Βαξεβάνης, σχολίασε με ανάρτησή του: «Το rebranding πέτυχε. Αυτή τη φορά δεν με στέλνει στα δικαστήρια ο Μητσοτάκης αλλά ο Τσίπρας».

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, όσο και στο πολιτικό βάρος που συνοδεύει την επικείμενη έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού.

