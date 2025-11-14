«Μπλόκο» στη δημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου απαγορεύεται προσωρινά η αναπαραγωγή και διάχυση αποσπασμάτων από το υπό έκδοση βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», μετά από προσφυγή του εκδοτικού οίκου Gutenberg κατά της εταιρείας Documento Media. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 20 Απριλίου 2026.

«Μπλόκο» στη δημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
14 Νοέ. 2025 11:58
Pelop News

Νέα δικαστική διαμάχη με πολιτικό και εκδοτικό ενδιαφέρον βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ο εκδοτικός οίκος Gutenberg προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της Documento Media, ζητώντας να σταματήσει η δημοσίευση αποσπασμάτων από το επερχόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση, εκδίδοντας προσωρινή διαταγή που μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση υλικού μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου.

Η προσωρινή διαταγή, που εκδόθηκε από τον πρόεδρο Υπηρεσίας, διατάσσει την άμεση απόσυρση των δημοσιευμένων αποσπασμάτων, καθώς και την απαγόρευση κάθε μορφής παρουσίασης ή ψηφιακής διάχυσης περιεχομένου του βιβλίου έως τη νόμιμη κυκλοφορία του. Παράλληλα, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση του υλικού, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει προσδιοριστεί για τις 20 Απριλίου 2026, ενώ η απόφαση εκδόθηκε ως προσωρινό μέτρο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του εκδοτικού οίκου που έχει την ευθύνη της κυκλοφορίας του έργου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Gutenberg κάνει λόγο για «υποκλοπή» και τονίζει πως πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό:

«Για πρώτη φορά, στην πολυετή διαδρομή μας στον χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες, προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Από την πλευρά του, ο εκδότης του Documento, Κώστας Βαξεβάνης, σχολίασε με ανάρτησή του: «Το rebranding πέτυχε. Αυτή τη φορά δεν με στέλνει στα δικαστήρια ο Μητσοτάκης αλλά ο Τσίπρας».

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, όσο και στο πολιτικό βάρος που συνοδεύει την επικείμενη έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:24 «Χρονοκόφτης» στη Βουλή: Ολοκληρώθηκε σε 55 λεπτά η «ώρα του πρωθυπουργού» – Δεύτερη φορά που κόβεται ο Ανδρουλάκης
14:17 Ο Μόρνος στερεύει: Σε ιστορικά χαμηλά η λίμνη που υδροδοτεί την Αττική – Μέσα σε 15 μέρες έχασε επιπλέον 200.000 τετραγωνικά μέτρα
14:17 Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025
14:05 Εύα Καϊλή για το Qatargate: «Με απειλούσαν ότι θα μου πάρουν την κόρη – Ζούσα σε καθεστώς επιβίωσης»
14:03 Πάτρα: Τον Αλέξανδρο Σκούρτη της Ολυμπιάδας υποδέχθηκε ο Κώστας Πελετίδης – Χάλκινος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Athletics
14:01 Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 23χρονη αστυνομικός για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Έκανα το καθήκον μου» υποστήριξε στην απολογία της
14:00 Αντιδράσεις για την επιλογή των λαμπαδηδρόμων στην Πάτρα: Η Αγγελική Μακρή ζητά διαφάνεια και σεβασμό – Τι απαντά ο Τ. Πετρόπουλος
13:50 Λαφαζάνης για το βιβλίο Τσίπρα: «Χονδροειδή ψέματα – Δεν συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ»
13:42 Αγωγή–μαμούθ 1 εκατ. ευρώ από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: «Μου έσκαβε τον λάκκο»
13:38 Πάτρα – Ζαβλάνι: Καταγγελία κατοίκου για «χάος» στη στάθμευση λόγω σχολείου
13:38 Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Η κοινωνία αγανακτεί – Με ασπιρίνες δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια»
13:31 Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Ανάμεσα στα θύματα και ο Σπύρος Μαρτίκας
13:28 Φλόριντα: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και λίγες ώρες μετά ανέβασε φωτογραφία τους στα social media
13:24 Μάνδρα: Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πλημμύρα – «Καμία δικαιοσύνη, καμία βοήθεια, μόνο σιωπή»
13:17 Αιχμές Μητσοτάκη για το βιβλίο Τσίπρα: «Αν αγχώνεσαι να ξαναγράψεις την ιστορία σου, μάλλον κάτι δεν έκανες καλά»
13:06 Λάρισα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στο ζυμωτήριο ΦΩΤΟ
13:00 Εισαγγελία Εφετών Πάτρας: Πρωτοβουλία αφύπνισης για την παιδική βία – Τίθεται σε εφαρμογή ευρύ πλάνο παρεμβάσεων
13:00 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:54 Γεμίζει με γήπεδα πάντελ η Πάτρα!
12:52 Με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων – «Φωτιές» στη Βουλή για την ευλογιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ