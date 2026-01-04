Bloomberg: Άνοδος για τα ομόλογα της Βενεζουέλας μετά τις εξελίξεις με Μαδούρο

04 Ιαν. 2026 20:48
Pelop News

Άνοδο αναμένεται να σημειώσουν τα ομόλογα της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, εξέλιξη που ενισχύει τα σενάρια αλλαγής καθεστώτος στα οποία ποντάρουν εδώ και καιρό οι επενδυτές σε τίτλους συνολικής αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων.

Τα χρεοκοπημένα ομόλογα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA της Βενεζουέλας έχουν ήδη υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, διαπραγματευόμενα μεταξύ 23 και 33 σεντς ανά δολάριο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε την πίεση προς το καθεστώς Μαδούρο. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι επενδυτές θεωρούν ότι η προοπτική μιας μελλοντικής αναδιάρθρωσης του χρέους – βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση νέας χρηματοδότησης – θα μπορούσε να ωθήσει περαιτέρω τις τιμές, ανεβάζοντας τις λεγόμενες τιμές ανάκαμψης στα επίπεδα των 50 έως 60 σεντς.

«Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς ρευστότητας και οποιαδήποτε τελική διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους είναι πιθανό να είναι μακρά και περίπλοκη», δήλωσε ο Alberto Rojas, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αναδυόμενων αγορών στην UBS. «Ωστόσο, προς το παρόν, η αγορά φαίνεται λιγότερο επικεντρωμένη στα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη και περισσότερο στην ανατιμολόγηση του πολιτικού σεναρίου – ενός ενδεχομένου που μέχρι πρόσφατα πολλοί επενδυτές θεωρούσαν εξαιρετικά απίθανο».

Η εξέλιξη αυτή συνιστά θεαματική ανατροπή για τις προοπτικές των ομολόγων, τα οποία πριν από λίγο περισσότερο από δύο χρόνια διαπραγματεύονταν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. «Ο άμεσος στόχος ήταν η απομάκρυνση του Μαδούρο. Ο στόχος επιτεύχθηκε», δήλωσε ο Robert Koenigsberger, ιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων της Gramercy Funds Management. «Πλέον, η πορεία από εδώ και πέρα θα εξαρτηθεί από το είδος της αλλαγής καθεστώτος που θα προκύψει, καθώς και από τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διαδικασία μετάβασης».

