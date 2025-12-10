Bloomberg για υποψηφιότητα Πιερρακάκη στο Eurogroup: Η Ελλάδα διεκδικεί ηγετικό ρόλο

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια κρίσιμη δοκιμασία με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup, του ίδιου οργάνου που πριν από χρόνια διαχειρίστηκε την κρίση χρέους της χώρας και της Ευρώπης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου ο Έλληνας υπουργός θα αναμετρηθεί με τον Βέλγο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ για τη θέση επικεφαλής του συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Η θέση έμεινε κενή μετά την αιφνίδια παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόνοχιου, και οι δύο υποψήφιοι διεξάγουν εντατική προεκλογική καμπάνια τις τελευταίες εβδομάδες. Ο εκλεγμένος θα προεδρεύει των μηνιαίων συνεδριάσεων και θα εκπροσωπεί την ευρωζώνη σε διεθνή fora, όπως η G7 και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό, με τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να μην έχουν αποκαλύψει τις προτιμήσεις τους. Ωστόσο, η ελληνική υποψηφιότητα προβάλλεται ως «ιστορία λύτρωσης» μετά από χρόνια δημοσιονομικής πειθαρχίας και μείωσης του χρέους, κάτι που δυσκολεύει τον Βέλγο αντίπαλο να ανταγωνιστεί.

«Θα σήμαινε πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ευρωζώνη. Οι μεταρρυθμίσεις και η σκληρή δουλειά απέδωσαν, γίνοντας παράδειγμα για άλλα κράτη-μέλη», δηλώνει στο Bloomberg ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρώην ολλανδός υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup κατά τα πιο σκοτεινά χρόνια της ελληνικής κρίσης.

Η υποψηφιότητα του Πιερρακάκη ανακοινώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025, λίγο πριν λήξει η προθεσμία, και εντάσσεται σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως η διαχείριση κρυπτονομισμάτων –τομέας όπου ο Έλληνας υπουργός, με εμπειρία από το παρελθόν του ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θεωρείται ισχυρός.

Το Eurogroup, που ιδρύθηκε ως ανεπίσημο όργανο το 2005, εξελίχθηκε σε κεντρικό πυλώνα λήψης αποφάσεων κατά την κρίση χρέους, με πακέτα στήριξης και τραπεζικές μεταρρυθμίσεις. Μέχρι σήμερα, έχει γνωρίσει μόνο τέσσερις προέδρους: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ (Λουξεμβούργο, 2005-2013), τον ίδιο τον Ντάισελμπλουμ (Ολλανδία, 2013-2018), τον Μάριο Σεντένο (Πορτογαλία, 2018-2020) και τον Ντόνοχιου από το 2020.

Πρόσφατες συναντήσεις, όπως αυτή του Πιερρακάκη με τον Γάλλο ομόλογό του Ρολάντ Λεσκούρ στο Παρίσι τη Δευτέρα, ενισχύουν τις προσπάθειες διπλωματείας, ενώ η Γαλλία δεν έχει ακόμη εκφράσει δημόσια στήριξη.

