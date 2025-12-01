Μπολόνια: Η «κόκκινη» πόλη, τι να δείτε

 

Για πολλούς η καλύτερη εποχή για να ταξιδεύσεις στην ιταλική πόλη είναι η Άνοιξη

Μπολόνια: Η «κόκκινη» πόλη, τι να δείτε
01 Δεκ. 2025 12:35
«La Rossa», «La Dotta», «La Grassa». Τα τρία παρατσούκλια της βορειοϊταλικής πόλης δίνουν εξ’ αρχής το στίγμα της και μια καλή εικόνα του τί περιμένει τον επισκέπτη. «Η Κόκκινη» είναι ο χαρακτηρισμός που της αποδίδεται λόγω των αποχρώσεων του κόκκινου που κυριαρχούν στα ανάκτορα και τους πύργους της, χάρη στα τούβλα που χρησιμοποιούνταν για την ανέγερσή τους. «Πολυμαθής ή λόγια» γιατί στη Μπολόνια βρίσκεται το παλαιότερο πανεπιστήμιο του δυτικού κόσμου που χρονολογείται στο 1088 κι από το οποίο πέρασαν οι Dante, Copernicus και Marconi, αλλά κι επειδή η ίδια η πόλη είναι πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό. Και «Παχουλή» επειδή η τοπική κουζίνα έχει τέτοια πληθώρα γεύσεων και παραδόσεων, τόσα χαρακτηριστικά προϊόντα και συνταγές, που αφενός άνετα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων γαστρονομικών προορισμών, από την άλλη είναι αδύνατο να φανείς εγκρατής απέναντι στους πειρασμούς της.

Πράγματι, στην πρωτεύουσα της περιοχής Εμίλια-Ρομάνια η τοπική γαστρονομία συναγωνίζεται επάξια τη μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα, όμως κι δύο από κοινού υπογραμμίζουν το ξεχωριστό προφίλ μιας πόλης όπου τα πάντα συνωμοτούν στην απόλαυση, ή πιο σωστά στις αλλεπάλληλες απολαύσεις. Tις χαίρονται, ντόπιοι, φοιτητές από όλη την Ευρώπη και βέβαια οι γοητευμένοι επισκέπτες. Αναμφίβολα ο ρόλος της Μπολόνια ως γαστρονομικό προορισμό την έχει φέρει δυναμικά στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Το φαγητό είναι σοβαρή υπόθεση για τους Μπολονέζους: πάνω από 30 επίσημες συνταγές –περιλαμβανομένων των αγαπημένων τορτελίνι, λαζάνια και ταλιατέλες- καταγράφονται από το Εμπορικό Επιμελητήριο, ενώ το αποτύπωμα της τοπικής κουζίνας είναι εμφανές από τις πολύχρωμες αγορές ως τα γραφικά μπαρ και τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια που αποθεώνουν τις παραδοσιακές γεύσεις.

Το να νομίσει όμως κάποιος ότι η πόλη απευθύνεται μόνο στους λάτρεις του φαγητού, την αδικεί σίγουρα. Η ολοζώντανη Μπολόνια, με αξιοζήλευτη τοποθεσία ανάμεσα σε απέραντες πεδιάδες και απαλούς λόφους, επίκεντρο μιας περιοχής με ιστορικές, μοναδικής ομορφιάς μικρότερες πόλεις και κυρίως οι θησαυροί που κρύβονται ανάμεσα σε πανύψηλους μεσαιωνικούς πύργους, ατέλειωτες σειρές στοών και μνημειώδη αγάλματα που κρύβουν συναρπαστικές ιστορίες, αποδεικνύεται ένας προορισμός που μαγεύει και αξίζει να γνωρίσεις.

