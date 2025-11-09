Bόλος: Σάλος στην πόλη με πλωτάρχη που φέρεται να ασελγούσε σε παιδιά…

Τα τελευταία 24ωρα στο Βόλο έφτασε πολυπληθές κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, που με άκρα μυστικότητα παρακολουθούσε τον λιμενικό πριν προχωρήσει στη σύλληψή του.

09 Νοέ. 2025 13:13
Pelop News

Σάλος στο Βόλο… Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων πέρασε χειροπέδες στον 58χρονο πλωτάρχη Στέφανο Κ., ο οποίος φέρεται να έδινε χρήματα σε ανήλικα αγόρια προκειμένου να ικανοποιεί τις αρρωστημένες του ορέξεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το edolio.gr, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που έφτασε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Κλιμάκιο της υπηρεσίας μετέβη μυστικά στον Βόλο και, μετά από στοχευμένες κινήσεις, προχώρησε στη σύλληψη του 58χρονου λιμενικού.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Στέφανος Κ. προσέγγιζε ανήλικα αγόρια, τους έδινε χρηματικά ποσά και προέβαινε σε ασελγείς πράξεις. Περισσότερα από δεκαπέντε παιδιά έχουν ήδη καταθέσει στις αρχές, περιγράφοντας με λεπτομέρειες όσα συνέβαιναν.

Μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στα δύο σπίτια του αναζητώντας επιπλέον στοιχεία. Αν και δεν εντοπίστηκε οπτικοακουστικό υλικό, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα θύματα.

Τα ανήλικα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν προέκυψαν ενδείξεις βιασμού, ωστόσο οι περιγραφές τους επιβεβαιώνουν επανειλημμένες πράξεις ασέλγειας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία 24ωρα στον Βόλο έφτασε πολυπληθές κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, περίπου 20 αστυνομικοί, που με άκρα μυστικότητα παρακολουθούσαν τον λιμενικό πριν προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Ο 58χρονος αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο, όταν ενημερώθηκε πως οι ανήλικοι είχαν καταθέσει λεπτομερώς, φέρεται να ζήτησε «να μην το μάθει η οικογένειά του».

Ο πλωτάρχης Στέφανος Κ., πατέρας δύο παιδιών, κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Βόλου.
