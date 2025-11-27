«Μποναμάς» με τις συλλογικές συμβάσεις: Τι λέει στην «Π» ο Αλέξης Μητρόπουλος για την κοινωνική συμφωνία

Η συμφωνία αφορά όλους τους κλάδους εργαζομένων. Η «Πελοπόννησος» ζήτησε την άποψη του Αλέξη Μητρόπουλου, νομικού, καθηγητή εργατικού δικαίου και προέδρου στην Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους.

«Μποναμάς» με τις συλλογικές συμβάσεις: Τι λέει στην «Π» ο Αλέξης Μητρόπουλος για την κοινωνική συμφωνία
27 Νοέ. 2025 10:30
Pelop News

Για χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, σε πολλούς κλάδους, η Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφη χθες με κάθε επισημότητα, σε πάπυρο, μεταξύ της υπουργού Eργασίας Νίκης Κεραμέως και Κοινωνικών Εταίρων, αποτελεί το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαν να περιμένουν.

Η εφαρμογή, βεβαίως, της Συμφωνίας θ’ αρχίσει να ισχύει από το 2026, αλλά χθες μπήκε το νερό στ’ αυλάκι. Η Ελλάδα, υπό την ασφυκτική εδώ και πολύ καιρό πίεση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ετοίμασε το «μενού» και χθες το παρουσίασε.

Επειτα από 7 μήνες εντατικών συζητήσεων και τεχνικών επαφών, οι δύο πλευρές κατέληξαν στο τελικό κείμενο για ένα νέο εργασιακό μοντέλο.

Επί της ουσίας, δρομολογείται η σύναψη περισσότερων κλαδικών (συλλογικών) και επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας με στόχο την αύξηση του μέσου μισθού!

H πλειονότητα των εργαζομένων δεν καλύπτεται, εδώ και αρκετά χρόνια, από κάποια μισθολογική συλλογική σύμβαση εργασίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως τραπεζοϋπάλληλοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, εργαζόμενοι σε τουριστικά-επισιτιστικά καταστήματα, σε πετρελαιοειδή, στην καπνοβιομηχανία).

Στόχος να φτάσει το 80% των εργαζομένων με ΣΣΕ

Ο στόχος που μπαίνει για το υπουργείο, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία 2022/2041 (για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς), είναι να αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων με συλλογική σύμβαση ώστε να προσεγγίσει το 80% από το 30% που είναι σήμερα!

Το σχέδιο δράσης θα δημοσιοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου ενώ οι νομοθετικές παρεμβάσεις τοποθετούνται στις αρχές του νέου χρόνου.

Πώς μια Συλλογική Σύμβαση θα καθίσταται υποχρεωτική

Μετά την υπογραφή της από εργοδότες και εργαζόμενους, η εκάστοτε κλαδική συλλογική σύμβαση προωθείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) προκειμένου η εφαρμογή της να καταστεί καθολική και υποχρεωτική για όλο τον κλάδο και όχι μόνο για τους φορείς εργοδοτικούς και εργατικούς που έβαλαν τις υπογραφές. Σήμερα, για την επέκταση απαιτείται το ποσοστό της εργοδοτικής εκπροσώπησης να είναι 50% +1, δηλαδή είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.

Αποτέλεσμα αυτού του περιορισμού είναι πολλοί εργοδότες να αποχωρούν από τον φορέα εκπροσώπησής τους για να μην υποχρεωθούν να αυξήσουν τους μισθούς που ορίζουν οι κλαδικές συμβάσεις.

Βασικό σημείο της Συμφωνίας η πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Μετά το τρίμηνο παράτασης, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν πλήρως οι κανόνες της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Επανέρχεται, δηλαδή, το προμνημονιακό καθεστώς της μετενέργειας, το οποίο είχε λήξει το 2012.

Πρόβλεψη για περιπτώσεις άρνησης των εργοδοτών

Και ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο, που αφορά περιπτώσεις όπου οι εργοδότες είτε θ’ αρνούνται την υπογραφή συλλογικής σύμβασης είτε θα προτείνουν πολύ λιγότερες αμοιβές. Ο τρίτος άξονας της Κοινωνικής Συμφωνίας που ανακοινώθηκε χθες, αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών. Θεσπίζονται καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών μέσω του ΟΜΕΔ. Συγκεκριμένα, η Κοινωνική Συμφωνία προβλέπει μηχανισμό προελέγχου των προϋποθέσεων για μονομερή προσφυγή στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί στον ΟΜΕΔ. Επίσης, καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας του ΟΜΕΔ για τη γρηγορότερη επίλυση διαφορών.

Μητρόπουλος: «Σε θετική κατεύθυνση…»

Η «Πελοπόννησος» ζήτησε την άποψη του Αλέξη Μητρόπουλου, νομικού, καθηγητή εργατικού δικαίου και προέδρου στην Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, για τα όσα ανακοινώθηκαν χθες.

Και να τι μας απάντησε: «Η συμφωνία ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους, ανάλογα με τον ΚΑΔ που ανήκει καθένας και καθεμιά. Και παλιούς και νέους εργαζόμενους. Και μάλιστα με τη μετενέργεια επαναβιώνουν, όπως εγώ το κατάλαβα, παλιοί ευνοϊκοί όροι που είχαν καταργηθεί από τα μνημόνια.

Για την ώρα, είναι μια κοινωνική συμφωνία, δεν είναι νόμος, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τι λεπτομέρειες θα περιέχει το επίσημο σχέδιο.

Οπως αντιλαμβάνομαι, όμως, η νέα κοινωνική συμφωνία και η επεκτασιμότητα μιας συλλογικής σύμβασης υποχρεώνει τους εργοδότες να την αποδεχθούν.

Και εκ πρώτης όψεως, αναβιώνουν για αρκετούς κλάδους παλιοί ευνοϊκοί όροι, αφού υπάρχει μετενέργεια χωρίς περιορισμό. Επίσης, πάντα εκ πρώτης όψεως, υποχρεώνονται οι εργοδότες να δέχονται τους ευνοϊκούς όρους που προϋπήρχαν της λήξασας συλλογικής συμβάσεως.

Συνεπώς, για όλες τις κατηγορίες είναι σε θετική κατεύθυνση η εξέλιξη. Omως, ακόμα δεν είναι νόμος. Την είδα, πάντως, διατεθειμένη την κυβέρνηση να το κάνει νόμο, αφού μάλιστα είναι κοινοτική οδηγία που οφείλει να εφαρμοστεί.

Ας περιμένουμε το νομικό πλαίσιο, στο οποίο θα υπάρξουν και επεξηγηματικές εγκύκλιοι, και μετά θα έχουμε πλήρη εικόνα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας – «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ
12:16 Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε στην οικία Παλαμά: Η Πάτρα υποδέχθηκε το σύμβολο των Αγώνων με συγκίνηση ΦΩΤΟ
12:06 Κακοκαιρία “Adel”: Σφοδρά φαινόμενα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Προειδοποιήσεις για 7 περιοχές και καταιγίδες κατηγορίας 5
12:00 Πάτρα: Πιάνει δουλειά η νέα διοίκηση ΔΕΕΠ – Η σταυροδοσία των «15» και οι ισορροπίες στο σχήμα
11:59 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή με μεταλλική ράβδο
11:51 Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πακέτο αλλαγών σε εργασιακά, ακίνητα και κληρονομικό δίκαιο
11:46 Πάτρα – Δυτική Αχαΐα: Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
11:42 Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Οι κινήσεις της 46χρονης τη νύχτα του εγκλήματος, την βασάνιζε επί μισή ώρα
11:35 Κως: Αποπειράθηκε να βιάσει την σύζυγο του φίλου του ενώ αυτός έλειπε
11:28 Νεκρή γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένος άνδρας από επίθεση καρχαρία
11:22 Σύλληψη 35χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 39χρονης σε δομή φιλοξενίας στον Λαγκαδά
11:19 Δήμος Αιγιαλείας: Αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα κριτήρια
11:19 Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” τη Φοινικούντα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Νέα ευεργετικά μέτρα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Τέσσερις βασικές αλλαγές με απόφαση Δένδια
11:10 Κατσανιώτης: Η δωρεά της νέας μονάδας «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη με στελέχωση και ουσιαστική παρουσία της Πολιτείας.
11:03 Μοιραία πτώση από μπαλκόνι για γυναίκα στο Αγρίνιο
11:01 Κακοκαιρία «Adel»: Τεράστια κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια “κρέμονται στον αέρα”
10:59 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα
10:53 Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ
10:51 Σοκ στη Γερμανία: 63χρονος σκότωσε σύζυγο, αδελφή και δύο παιδιά πριν αυτοκτονήσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ