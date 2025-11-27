«Μποναμάς» με τις συλλογικές συμβάσεις: Τι λέει στην «Π» ο Αλέξης Μητρόπουλος για την κοινωνική συμφωνία
Η συμφωνία αφορά όλους τους κλάδους εργαζομένων. Η «Πελοπόννησος» ζήτησε την άποψη του Αλέξη Μητρόπουλου, νομικού, καθηγητή εργατικού δικαίου και προέδρου στην Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους.
Για χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, σε πολλούς κλάδους, η Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφη χθες με κάθε επισημότητα, σε πάπυρο, μεταξύ της υπουργού Eργασίας Νίκης Κεραμέως και Κοινωνικών Εταίρων, αποτελεί το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαν να περιμένουν.
Μητρόπουλος: «Σε θετική κατεύθυνση…»
Η «Πελοπόννησος» ζήτησε την άποψη του Αλέξη Μητρόπουλου, νομικού, καθηγητή εργατικού δικαίου και προέδρου στην Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, για τα όσα ανακοινώθηκαν χθες.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News