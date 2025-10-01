Μπονάνος στον Peloponnisos Fm: «Πέντε εταιρείες κατέθεσαν προσφορά για το κολυμβητήριο»»

Το έργο, με τίτλο «Επεμβάσεις Αναβάθμισης Παλαιού Κολυμβητηρίου Περιοχής Αγυιάς Πατρών», είναι προϋπολογισμού 9,9 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-27».

Μπονάνος στον Peloponnisos Fm: «Πέντε εταιρείες κατέθεσαν προσφορά για το κολυμβητήριο»»
01 Οκτ. 2025 18:07
Pelop News

Αποκαλύψεις σχετικά με την πρόοδο που έχει γίνει για την έναρξη εργασιών του Κολυμβητηρίου της Αγυιάς έκανε χθες ο Αναπληρωτής Περιφερειαρχής Χαράλαμπος Μπονάνος ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Εντός-Εκτός έδρας» και τον peloponnisos FM 103,9.

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη είναι τα εξής:

-«Το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η διορία για την κατάθεση πρόσφορων από 6 εταιρείες ωστόσο στην διαγνωστική διαδικασία περνούν μόνο οι 5 εταιρείες γιατί η μια δεν πληρούσε προϋποθέσεις».
-«Σε διάστημα λίγων ημερών, σε 2-3 εβδομάδες θα συνεδριάσει η επιτροπή που επεξεργαστείτε τις πρόσφορες και θα αποφάσισει τον μειοδότη. Βέβαια, ο κύριος φόβος με είναι να μην γίνει κάποια ένσταση και υπάρξουν πρόσφυγες στη δικαιοσύνη. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα γίνουν και δεν θα προκύψουν καθυστερήσεις.
Από την πλευρά μας κάνουμε οτι μπορούμε για προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις».
Όποτε μέσα στον Οκτώβριο, αναμένεται να έχουμε εξελίξεις για το πολύπαθο κολυμβητήριο της Αγυιάς και απομένει να δούμε αν θα υπάρξει δικαστική διαμάχη μέσω προσφυγών που θα καθυστερήσει τον εργολάβο που θα αποφασιστεί.
Αν πάντως, υπάρξει προσφυγή, τότε η λογική λέει οτι θα υπάρξει καθυστέρηση ίσως και ενός χρόνου στην ανάδειξη του εργολάβου για τις εργασίες.

Ακουστε αναλυτικά:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:21 Εκεί θα χτυπήσει η κακοκαιρία: «Πυρήνας ισχυρότατων καταιγίδων προσεγγίζει τη χώρα μας»
20:05 «Τύλιξαν» τον προπονητή της Παναχαϊκής σε μία κόλλα χαρτί! Ο λόγος
19:55 Γάζα: Αιματοχυσία, περισσότεροι από 46 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα
19:49 Κλείνουν στη Ζάκυνθο τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί! Η απόφαση του Δημάρχου
19:41 Αυγενάκης για Κασσελάκη: «Η συνέχεια στα δικαστήρια», δημοσιοποίησε το Ε9 με την πώληση του ακινήτου στο Ηράκλειο
19:32 Φυλακή με αναστολή και να φύγει από το σπίτι, η ποινή για απειλή με μαχαίρι στην αδελφή του
19:24 Πάνος Ρούτσι: Παρακολουθείται η υγεία του, αρνήθηκε να κάνει εξετάσεις
19:15 Σλοβακία: Τροπολογία «οδοστρωτήρας» για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+
19:08 Η μεγάλη αγκαλιά του μικρού Μιχαήλ με τον Πέτρο Μάνταλο ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πόθεν έσχες: Ολα όσα δηλώνουν οι δήμαρχοι της Αχαΐας και ο Περιφερειάρχης
18:50 Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025: Τα όνειρα δεν έχουν όρια!
18:41 Τέσσερα τα νέα κρούσματα και ένας θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 8 οι θάνατοι-91 κρούσματα από την αρχή της περιόδου 2025
18:28 Από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση ο θάνατος της 28χρονης εγκύου
18:17 Το χάλκινο της Εθνικής έφερε αύξηση των ξένων, από 6+1 σε 6+2
18:07 Μπονάνος στον Peloponnisos Fm: «Πέντε εταιρείες κατέθεσαν προσφορά για το κολυμβητήριο»»
17:53 Τραγωδία στην Αιθιοπία-κατάρρευση σκαλωσιάς σε εκκλησία: 36 νεκροί και 200 τραυματίες
17:46 «Από μικρό παιδί ψάχνει για λίρες», ποινική δίωξη στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στη Λάρισα
17:37 Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και έκλεβε τον κοσμάκι! Λεία πάνω από 150.000 ευρώ
17:28 Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2! Οι μικροί δείχνουν τον δρόμο στους μεγάλους
17:19 Κικίλιας: «Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ σε ναυτιλία και ενέργεια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ