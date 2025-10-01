Μπονάνος στον Peloponnisos Fm: «Πέντε εταιρείες κατέθεσαν προσφορά για το κολυμβητήριο»»

Αποκαλύψεις σχετικά με την πρόοδο που έχει γίνει για την έναρξη εργασιών του Κολυμβητηρίου της Αγυιάς έκανε χθες ο Αναπληρωτής Περιφερειαρχής Χαράλαμπος Μπονάνος ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Εντός-Εκτός έδρας» και τον peloponnisos FM 103,9.

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη είναι τα εξής:

-«Το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η διορία για την κατάθεση πρόσφορων από 6 εταιρείες ωστόσο στην διαγνωστική διαδικασία περνούν μόνο οι 5 εταιρείες γιατί η μια δεν πληρούσε προϋποθέσεις».

-«Σε διάστημα λίγων ημερών, σε 2-3 εβδομάδες θα συνεδριάσει η επιτροπή που επεξεργαστείτε τις πρόσφορες και θα αποφάσισει τον μειοδότη. Βέβαια, ο κύριος φόβος με είναι να μην γίνει κάποια ένσταση και υπάρξουν πρόσφυγες στη δικαιοσύνη. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα γίνουν και δεν θα προκύψουν καθυστερήσεις.

Από την πλευρά μας κάνουμε οτι μπορούμε για προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις».

Όποτε μέσα στον Οκτώβριο, αναμένεται να έχουμε εξελίξεις για το πολύπαθο κολυμβητήριο της Αγυιάς και απομένει να δούμε αν θα υπάρξει δικαστική διαμάχη μέσω προσφυγών που θα καθυστερήσει τον εργολάβο που θα αποφασιστεί.

Αν πάντως, υπάρξει προσφυγή, τότε η λογική λέει οτι θα υπάρξει καθυστέρηση ίσως και ενός χρόνου στην ανάδειξη του εργολάβου για τις εργασίες.

Ακουστε αναλυτικά:

