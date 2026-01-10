«Μπορεί να μου απομένουν μόνο λίγες ημέρες ζωής», συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της Τσέλσι

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου έχει συγκλονιστεί από το μήνυμα του πρώην παίκτη των ακαδημιών της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, ο οποίος αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι δίνει μάχη για τη ζωή του και φοβάται πως μπορεί να του απομένουν μόνο «λίγες ημέρες ζωής».

Ο 33χρονος Βέλγος ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια παλεύει με σοβαρή ασθένεια, η οποία έχει επιδεινώσει δραματικά την υγεία του, αφήνοντάς τον σε κρίσιμη κατάσταση. Σε συγκλονιστικό μήνυμα που δημοσίευσε στο Instagram την Πέμπτη, εξήγησε πως η απουσία του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οφείλεται ακριβώς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Καθώς συνειδητοποιώ ότι ίσως μου απομένουν μόνο λίγες ημέρες, συνειδητοποιώ επίσης πόσοι άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό μου και θα κρατώ για πάντα αυτές τις αναμνήσεις», έγραψε, προσθέτοντας: «Η ζωή είναι σκληρή, αλλά η θέα είναι όμορφη. Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τον πόνο που κουβαλάς».

Ο Μουσόντα αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να αποδεχθεί πως η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον κρίσιμη. «Τώρα απλώς παλεύω για να παραμείνω ζωντανός. Θα εκτιμούσα βαθιά τη βοήθεια και τις προσευχές σας αυτή την περίοδο», σημείωσε, τονίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του συνεχίζουν να αγωνίζονται μέχρι τέλους.

Στο ίδιο μήνυμα, δεν έκρυψε τη θλίψη του για τους ανθρώπους που δεν πρόλαβε να ευχαριστήσει προσωπικά. «Πονάει το γεγονός ότι ίσως να μη μου δοθεί η ευκαιρία να το κάνω. Σας αγαπώ όλους», κατέληξε.

Η ανάρτησή του προκάλεσε άμεση κινητοποίηση συμπαράστασης από πρόσωπα του ποδοσφαίρου. Ο Βέλγος διεθνής επιθετικός Ρομέλου Λουκάκου έγραψε χαρακτηριστικά: «Κουράγιο, Λαμίσα. Είμαστε μαζί σου», στέλνοντας μήνυμα δύναμης στον πρώην μέσο.

Μήνυμα στήριξης απέστειλε και η πρώην ισχυρή γυναίκα της Τσέλσι, Μαρίνα Γκράνοφσκαγια, η οποία εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας του, κλείνοντας το σχόλιό της με μια μπλε καρδιά και ένα emoji προσευχής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lamisha Musonda (@lamishamusonda)

Η πορεία του Λαμίσα Μουσόντα

Ο Λαμίσα Μουσόντα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Άντερλεχτ, πριν μετακομίσει στην ακαδημία της Τσέλσι το 2012. Ωστόσο, η καριέρα του δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν και το 2019 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Στο παρελθόν είχε καταγράψει εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα Ελπίδων του Βελγίου, ενώ αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η Μέχελεν, η Λιαγκοστέρα Β, η Παλάμος και η Μαζέμπε.

Η οικογένεια Μουσόντα έχει έντονη παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο αδελφός του, Τσαρλς, πέρασε επίσης από τις ακαδημίες της Τσέλσι και κατέγραψε επτά συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πριν αποχωρήσει το 2022. Ο μεσαίος αδελφός, Τίκα, εργάζεται σήμερα ως παγκόσμιος σκάουτερ ταλέντων για τη Λίβερπουλ, ενώ ο πατέρας τους, Τσάρλι Μουσόντα ο πρεσβύτερος, υπήρξε διεθνής με τη Ζάμπια με 48 συμμετοχές και είχε αγωνιστεί και στην Άντερλεχτ.

Η ποδοσφαιρική κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, στέλνοντας μηνύματα στήριξης και δύναμης σε έναν άνθρωπο που δίνει ίσως τον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής του.

