Μπορντό: Η γαλλική πρωτεύουσα του κρασιού

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας προορισμός στο εξωτερικό που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος στον Τουρισμό.

Αναφερόμαστε στο Μπορντό, η πόλη της νοτιοδυτικής Γαλλίας, που θεωρείται η «οινική πρωτεύουσα της χώρας» προσελκύει όλο και περισσότερους Παριζιάνους οι οποίοι έχουν δώσει στο κάποτε γκρίζο ναυτιλιακό κέντρο στις όχθες του ποταμού Garonne μία νέα σπιρτάδα τέχνης, πολιτισμού και γαστρονομίας. Όλα αυτά σε μία πόλη που από το 2017 χάρη σε μια επέκταση του high speed σιδηροδρομικού δικτύου απέχει μόλις δύο ώρες με το τρένο από τη γαλλική πρωτεύουσα. Αν επισκέπτεστε το Παρίσι για αρκετές μέρες αξίζει να αφιερώσετε τουλάχιστον μία ή δύο και στο Μπορντό, αν και σας προτείνουμε να το εντάξετε ως τον κύριο προορισμό στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό σας.

Μετά το Παρίσι είναι η πόλη με τα περισσότερα χαρακτηρισμένα μνημεία στη Γαλλία, 362 συγκεκριμένα. Είναι μια πόλη στην οποία θα έχετε πληθώρα επιλογών διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Από ξεναγήσεις στους αμπελώνες και περιπάτους ανάμεσα σε όμορφη αρχιτεκτονική έως εκθέσεις τέχνης που φιλοξενούνται σε μία πρώην ναυτική βάση για υποβρύχια. Και φυσικά κρασί, το οποίο θα απολαύσετε είτε στα οινοποιεία, είτε σε όμορφα bar είτε στο διάσημο μουσείο Cité du Vin.

Η καλύτερη εποχή για να επισκεφτεί κανείς το Μπορντό είναι από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο όταν ο καιρός είναι ζεστός και οι μέρες μεγαλύτερες και ηλιόλουστες. Αν προκύψει να βρεθείτε στην πόλη τους χειμερινούς μήνες να φροντίσετε να έχετε μαζί σας αδιάβροχα ρούχα καθώς οι βροχές είναι συχνές. Εξυπακούεται πως για τους λάτρεις του κρασιού θα είναι ένα ταξίδι ζωής αν έρθουν εδώ την περίοδο του τρύγου, από τα τέλη Αυγούστου έως τον Οκτώβριο. Θα απολαύσουν την κορύφωση της παραγωγής κρασιού, θα περπατήσουν ανάμεσα σε υπέροχους αμπελώνες και στο τέλος θα απολαύσουν τους καρπούς της διαδικασίας που μόλις παρακολούθησαν.

Οι καλύτερες εμπειρίες στην πόλη

Καταρχάς αυτό που παρατηρεί κανείς με ευκολία όταν κινείται στους δρόμους του Μπορντό είναι πως είναι πραγματικά μία ποδηλατούπολη. Η πόλη είναι επίπεδη σε γενικές γραμμές και για αυτό τον λόγο σας προτείνουμε να νοικιάσετε ποδήλατο και να κινηθείτε με αυτό (αλλά και με τα πόδια). Μια περιοχή στη δυτική όχθη του Garonne γνωστή ως Port de la Lune (λιμάνι του φεγγαριού, εξαιτίας του σχήματος της) είναι χαρακτηρισμένη ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, αποτελεί τον πυρήνα του ιστορικού κέντρου της πόλης και εδώ βρίσκονται και τα σημαντικότερα αξιοθέατα.

Μάλλον το γνωστότερο αξιοθέατο της πόλης είναι η Place de la Bourse. Μια εντυπωσιακή πλατεία στην οποία δεσπόζει το παλάτι Palais de la Bourse, χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των μέσων του 18ου αιώνα, το οποίο φτιάχτηκε για τον Λουδοβίκο τον 15ο. Από το 2006 στην πλατεία έχει προστεθεί και ένα πολύ εντυπωσιακό σιντριβάνι, το Μiroir d’Εau de Bordeaux. Όπως λέει το όνομά του πρόκειται για έναν «καθρέφτη νερού», ο μεγαλύτερος στο είδος του στον κόσμο με εμβαδόν 3.450 τετραγωνικά μέτρα. Είναι φτιαγμένο από γρανίτη τον οποίο καλύπτει μία ρηχή επιφάνεια νερού. Η αντανάκλαση πάνω τους χαρίζει ένα υπέροχο θέαμα ειδικά τις νυχτερινές ώρες.

H Place de la Bourse είναι μάλλον η ομορφότερη πλατεία του Μπορντό, δεν είναι όμως η μεγαλύτερη. Αυτός ο τίτλος ανήκει στην Esplanade des Quinconces, η οποία έχει εμβαδόν 126.000 τετραγωνικών μέτρων και είναι η μεγαλύτερη πλατεία της Γαλλίας. Μετά την δημιουργία του τραμ το 2003, η Esplanade des Quinconces είναι ο κύριος συγκοινωνιακός κόμβος της πόλης. Κοντά στην πλατεία βρίσκονται οι εντυπωσιακές λεωφόροι Tourny καi Clemencau στις οποίες ξεχωρίζουν τα όμορφα αρχιτεκτονήματα του 17ου και 18ου αιώνα αλλά και πολλές μπουτίκ και καφέ.

Μία ατμοσφαιρική γέφυρα

Είναι ένα από τα τοπόσημα του Μπόρντό το οποίο πιθανόν να το έχετε δει σε φωτογραφίες καθώς είναι δημοφιλές σε όσους ανεβάζουν φωτογραφίες στο Instagram. Η γέφυρα Pont de Pierre ενώνει τις δύο όχθες του Garrone έχει 17 αψίδες. Η γέφυρα που πλέον είναι κλειστή για τα ΙΧ φτιάχτηκε κατ’ εντολή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Πρόκειται για ένα από τα σημεία που επαναπροσδιόρισαν το πολιτιστικό τοπίο της πόλης. Το μουσείο La Cité du Vin, είναι κατά κάποιον τρόπο μία «Μέκκα» για τους φίλους του κρασιού. Αλλά ακόμα και αν δεν είστε φανατικοί του κρασιού, θα εκτιμήσετε το εντυπωσιακό οικοδόμημα του κτιρίου (σε σχήμα κανάτας), ενώ στους χώρους του θα δοκιμάσετε κρασιά της περιοχής και όχι μόνο. Εκτός από αυτό, θα ενημερωθείτε για ζητήματα που σχετίζονται με το κρασί, από τη σημασία της ποιότητας του εδάφους, έως τις ποικιλίες των σταφυλιών και την ίδια τη διαδικασία της οινικής παραγωγής.

Ένα αριστούργημα της ζωγραφικής με ελληνικό ενδιαφέρον

Φυσικά μια γαλλική πόλη δεν θα υπολείπεται και σε σημαντικά μουσεία τέχνης και εδώ έρχεται το Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, το οποίο μετά από ριζική ανακαίνιση άνοιξε ξανά το 2019. Φιλοξενεί μία μεγάλη συλλογή από πίνακες και γλυπτά από σημαντικούς καλλιτέχνες (ανάμεσά τους ο Πικάσο και ο Ρενουάρ). Εδώ φιλοξενείται και ένας πίνακας με ελληνικό ενδιαφέρον: «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγενίου Ντεκαλακρουά.

