Μποζιονέλος στον Peloponnisos FM:«Ο ΠΑΟΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες για το πρωτάθλημα»-Τι είπε για το νέο του βιβλίο
Στην εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» και στον Peloponnisos FM 103,9, μίλησε ο δημοσιογράφος Νίκος Μποζιονέλος ο οποίος ανέλυσε την τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση των μεγάλων ελληνικών ομάδων και έχρισε τον ΠΑΟΚ ως φαβορί για να κατακτήσει τη Σούπερ Λιγκ 1».
Επιπλέον, ο Μποζιονέλος προανήγγειλε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ Εμπιστευτικά», που αποκαλύπτει τα εξωαγωνιστικά μυστικά των Παγκοσμίων Κυπέλλων.
