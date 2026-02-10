Μποζιονέλος στον Peloponnisos FM:«Ο ΠΑΟΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες για το πρωτάθλημα»-Τι είπε για το νέο του βιβλίο

Στην εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» και στον Peloponnisos FM 103,9, μίλησε ο δημοσιογράφος Νίκος Μποζιονέλος ο οποίος ανέλυσε την τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση των μεγάλων ελληνικών ομάδων και έχρισε τον ΠΑΟΚ ως φαβορί για να κατακτήσει τη Σούπερ Λιγκ 1».

Επιπλέον, ο Μποζιονέλος προανήγγειλε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ Εμπιστευτικά», που αποκαλύπτει τα εξωαγωνιστικά μυστικά των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

