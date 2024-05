Μπραντ Πιτ: Και η μικρή του κόρη άλλαξε το επίθετό της – Η Βιβιέν κράτησε μόνο το «Τζολί»

Η κακή σχέση του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του έχει γίνει γνωστή μετά το διαζύγιό του από την Ατζελίνα Τζολί. Τα παιδιά του, το ένα μετά το άλλο αφαιρούν το επίθετο του πατέρα τους από τα ονόματά τους.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ζαχάρα και της Σίλο, τώρα και η 15χρονη κόρη του Μπραντ Πιτ χρησιμοποιεί μόνο το επίθετο της μητέρας της, Αντζελίνα Τζολί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έφηβη αναφέρεται ως Βιβιέν Τζολί στην ατζέντα της παράστασης «The Outsiders» της Νέας Υόρκης, όπου συνεργάστηκε με τη μητέρα της, ως βοηθός της.

Λίγους μήνες πριν, η αδερφή της, Ζαχάρα, συστήθηκε ως Ζαχάρα Μάρλι Τζολί σε εκδήλωση της αδελφότητας στο Spelman College, όπου φοιτά. Ακόμη, η Σιλό χρησιμοποιεί πλέον μόνο το επίθετο της μητέρας της στα social media.

«Είναι σπαρακτικό. Ο υπαινιγμός είναι ότι δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον Brad», λένε πηγές από το περιβάλλον της Jolie.

Brad Pitt and Angelina Jolie’s daughter Vivienne, 15, was listed as ‘Vivienne Jolie’ in a playbill. https://t.co/4o0ZKauMHu

— OK! Magazine USA (@OKMagazine) May 24, 2024