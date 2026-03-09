Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Λαύριο για τα γυρίσματα του «The Riders»

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός παραμένει στην Ελλάδα για τις ανάγκες της νέας του ταινίας, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται και η Ινές ντε Ραμόν, με τη θαλαμηγό της παραγωγής να δένει στο Λαύριο.

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Λαύριο για τα γυρίσματα του «The Riders»
09 Μαρ. 2026 11:53
Pelop News

Στην Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», ενώ στο πλευρό του βρίσκεται πλέον και η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν. Η θαλαμηγός που έχει μισθώσει η παραγωγή έδεσε το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026 στο Λαύριο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον, καθώς στο εσωτερικό της πρόκειται να πραγματοποιηθούν και σκηνές της ταινίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Ινές ντε Ραμόν εθεάθη στο κατάστρωμα της θαλαμηγού, όπου απολάμβανε το πρωινό της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο η ίδια όσο και ο Μπραντ Πιτ έχουν δείξει ιδιαίτερη προτίμηση στην ελληνική κουζίνα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα.

Γυρίσματα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας

Ο γνωστός ηθοποιός παραμένει στην Ελλάδα εδώ και ημέρες, καθώς τα γυρίσματα του «The Riders» έχουν περάσει από διαφορετικά σημεία, όπως η Ύδρα, η Χαλκίδα και το κέντρο της Αθήνας. Η κινητικότητα γύρω από την παραγωγή παραμένει έντονη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στα γυρίσματα όσο και στην παρουσία του χολιγουντιανού σταρ στη χώρα.

Οι τελευταίες σκηνές της ταινίας επί ελληνικού εδάφους αναμένεται να γυριστούν στη Νέα Μάκρη, στο διάστημα από 11 έως 13 Μαρτίου.

Η υπόθεση του «The Riders»

Η ταινία «The Riders» αποτελεί διεθνή κινηματογραφική παραγωγή και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton. Πρόκειται για ένα δραματικό φιλμ που ακολουθεί την πορεία ενός πατέρα και της μικρής κόρης του, καθώς ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα, η οποία έχει εξαφανιστεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Μπραντ Πιτ αναλαμβάνει τον ρόλο του Fred Scully, του βασικού χαρακτήρα της ιστορίας. Η παρουσία του στην παραγωγή έχει στρέψει πάνω της το διεθνές ενδιαφέρον, ενώ η επιλογή ελληνικών τοποθεσιών για τα γυρίσματα δίνει ξεχωριστό χρώμα στο φιλμ.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο διεθνών παραγωγών

Η συμμετοχή της Ελλάδας σε μια τόσο μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα της χώρας ως προορισμού για διεθνή γυρίσματα. Παράλληλα, η παρουσία μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής δημιουργεί πρόσθετη προβολή για τις περιοχές που φιλοξενούν την παραγωγή, αλλά και οικονομικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος γιατρός – Τι υποστηρίζει η υπεράσπισή του
12:15 Η διατροφή στο μικροσκόπιο για τον θυμό και την ένταση στην εφηβεία
12:13 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται
12:11 Κυλλήνη: Πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου – Στον χάρτη της θαλάσσιας αεροπλοΐας το λιμάνι
12:03 ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για το απρόβλεπτο
12:01 Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στη φρεγάτα «Κίμων» ανοιχτά της Κύπρου – Μήνυμα στην σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή
12:00 Υπόθεση συνταξιούχου μαιευτήρα: Ο ιατρικός κόσμος εκφράζει τον αποτροπιασμό του και ζητά παραδειγματική τιμωρία
11:57 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω έργων στο οδόστρωμα
11:53 Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Λαύριο για τα γυρίσματα του «The Riders»
11:46 Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα
11:44 Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο
11:40 Διευρύνεται η έρευνα για τη φωτιά στο Κραν-Μοντανά – Στο μικροσκόπιο και ο δήμαρχος
11:40 Χανιά: 51χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο – Είχε αφήσει βίντεο πριν το τέλος
11:36 Χριστοδουλίδης: «Ό,τι κι αν φέρει η Τουρκία στην Κύπρο, παραμένει κατοχική δύναμη»
11:32 Στα δικαστήρια ο Πέτρος Φιλιππίδης – Αναβλήθηκε η δίκη της μήνυσης κατά της πρώτης καταγγέλουσας
11:32 Μάρτιος με υποχρεώσεις: Ποιες προθεσμίες λήγουν άμεσα για επιχειρήσεις και αγρότες
11:28 Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Σμηνοσειρά» βλέπει ο Λέκκας – Θα συνεχιστούν οι δονήσεις
11:24 Πάτρα: Κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο χωρίς στοιχεία και «δανεικές» πινακίδες
11:19 Αίγιο: Έκλεψαν οχήματα φορτωμένα με σίδερα και πήγαν να τα πουλήσουν σε μάντρα
11:18 Κινητές επικοινωνίες: ο κλάδος που ξεπερνά την τεχνολογία και μετατρέπεται σε μοχλό ισχύος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ