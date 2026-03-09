Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Λαύριο για τα γυρίσματα του «The Riders»

Στην Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», ενώ στο πλευρό του βρίσκεται πλέον και η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν. Η θαλαμηγός που έχει μισθώσει η παραγωγή έδεσε το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026 στο Λαύριο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον, καθώς στο εσωτερικό της πρόκειται να πραγματοποιηθούν και σκηνές της ταινίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Ινές ντε Ραμόν εθεάθη στο κατάστρωμα της θαλαμηγού, όπου απολάμβανε το πρωινό της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο η ίδια όσο και ο Μπραντ Πιτ έχουν δείξει ιδιαίτερη προτίμηση στην ελληνική κουζίνα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα.

Γυρίσματα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας

Ο γνωστός ηθοποιός παραμένει στην Ελλάδα εδώ και ημέρες, καθώς τα γυρίσματα του «The Riders» έχουν περάσει από διαφορετικά σημεία, όπως η Ύδρα, η Χαλκίδα και το κέντρο της Αθήνας. Η κινητικότητα γύρω από την παραγωγή παραμένει έντονη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στα γυρίσματα όσο και στην παρουσία του χολιγουντιανού σταρ στη χώρα.

Οι τελευταίες σκηνές της ταινίας επί ελληνικού εδάφους αναμένεται να γυριστούν στη Νέα Μάκρη, στο διάστημα από 11 έως 13 Μαρτίου.

Η υπόθεση του «The Riders»

Η ταινία «The Riders» αποτελεί διεθνή κινηματογραφική παραγωγή και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton. Πρόκειται για ένα δραματικό φιλμ που ακολουθεί την πορεία ενός πατέρα και της μικρής κόρης του, καθώς ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα, η οποία έχει εξαφανιστεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Μπραντ Πιτ αναλαμβάνει τον ρόλο του Fred Scully, του βασικού χαρακτήρα της ιστορίας. Η παρουσία του στην παραγωγή έχει στρέψει πάνω της το διεθνές ενδιαφέρον, ενώ η επιλογή ελληνικών τοποθεσιών για τα γυρίσματα δίνει ξεχωριστό χρώμα στο φιλμ.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο διεθνών παραγωγών

Η συμμετοχή της Ελλάδας σε μια τόσο μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα της χώρας ως προορισμού για διεθνή γυρίσματα. Παράλληλα, η παρουσία μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής δημιουργεί πρόσθετη προβολή για τις περιοχές που φιλοξενούν την παραγωγή, αλλά και οικονομικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

