Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση ενόψει γυρισμάτων «The Riders»

Στην Ύδρα ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ ενόψει των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «The Riders». Ο ηθοποιός έφτασε στο νησί χθες Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου με ιδιωτικό σκάφος. Κατά την άφιξή του, στάθηκε για λίγα λεπτά στην προβλήτα, παρατηρώντας προσηλωμένος το γραφικό λιμάνι και τα πέτρινα αρχοντικά.

Χαλαρός και χαμογελαστός νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο ηθοποιός κινήθηκε πεζός από τον κεντρικό λιμενοβραχίονα προς τη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου προγραμματίζεται το πρώτο γύρισμα. Ντυμένος απλά, περπατούσε με χαλαρό βήμα, ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς με κατοίκους και επισκέπτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον δουν. Η ομάδα ασφαλείας του ζήτησε από δημοσιογράφους και φωτογράφους να κινηματογραφήσουν ελεύθερα, χωρίς να τον περικυκλώνουν ή να ζητούν δηλώσεις, εξασφαλίζοντας έτσι ομαλή μετακίνηση μέσα στο πλήθος.

Ο Πιτ φάνηκε εντυπωσιασμένος από το πρωινό σκηνικό του λιμανιού, σταματώντας για λίγο να παρατηρήσει τα γαϊδουράκια που κινούνταν ανάμεσα στους περαστικούς. Σε όλη τη διαδρομή περίπου 500 μέτρων παρέμεινε ευδιάθετος, χαιρετώντας διακριτικά, σε μια εικόνα που θύμιζε περισσότερο χαλαρή βόλτα παρά άφιξη μεγάλου σταρ.

Η Ύδρα έχει μετατραπεί σε μεγάλο κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες της παραγωγής «The Riders», σε σκηνοθεσία Έντουαρντ Μπέργκερ, παραγωγής Scott Free Productions (Ridley Scott) και A24. Δεκάδες τεχνικοί και μέλη συνεργείων μεταφέρουν εξοπλισμό, ενώ έχουν τοποθετηθεί τεράστιοι ανεμιστήρες για τεχνητούς ανέμους και σωληνώσεις για τεχνητή βροχή, προκειμένου να δημιουργηθούν σκηνές καταιγίδας. Παλιά αποθήκη έχει μεταμορφωθεί σε σκηνικό φαρμακείου, ενώ μισθώθηκαν καταστήματα που λειτουργούν ως αποθηκευτικοί χώροι και σκηνικά (εκδοτήριο εισιτηρίων ιπτάμενου δελφινίου, παραδοσιακό καφενείο).

Η παραγωγή επηρεάζει την καθημερινότητα του νησιού: ξενοδοχεία είναι γεμάτα από το συνεργείο, έχουν στηθεί σκηνές catering έξω από το ξενοδοχείο Υδρούσσα, ενώ ντόπιοι συμμετέχουν ως κομπάρσοι με αμοιβή έως 200 ευρώ ημερησίως. Χρησιμοποιείται και παλιό δελφίνι της γραμμής για συγκεκριμένες σκηνές. Τα γυρίσματα, που ξεκινούν επίσημα σήμερα ή αύριο (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες), θα διαρκέσουν περίπου δύο εβδομάδες, έως αρχές Μαρτίου, με αναπροσαρμογές λόγω ισχυρών ανέμων και προβλέψεων βροχών.

