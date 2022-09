Μπρους Γουίλις: «Επιστρέφει» στη μεγάλη οθόνη - Ετοιμάζεται ο... «κλώνος» του;

Μεγάλη η απουσία του Μπρους Γουίλις από τον κινηματογράφο για την Έβδομη Τέχνη και το Χόλιγουντ, ύστερα από τη διάγνωση του ηθοποιού με αφασία. Έτσι πούλησε τα δικαιώματα της εικόνας του στην εταιρία Deepcake. Πρόκειται για μία εταιρεία με έδρα στο Ντέλαγουερ, που ιδρύθηκε πριν από τη διάγνωση του Χολιγουντιανού αστέρα με αφασία.

Using AI technology, Deepcake added Bruce Willis' likeness on this old Russian TV advert. pic.twitter.com/DcVi3hmn8w

Οι ειδικοί της πλατφόρμας δημιούργησαν, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και μιας διαδικασίας που παραπέμπει σε ψηφιακή κλωνοποίηση, ένα ρεαλιστικό «ψηφιακό δίδυμο» του 67χρονου ηθοποιού.

Τον Αύγουστο του 2021, ένας ψηφιακός «κλώνος» του Γουίλις έκανε το ντεμπούτο του για τις ανάγκες ενός διαφημιστικού ρώσικης εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Bruce Willis can still appear in movies after selling his 'digital twin' to Deepcake before aphasia diagnosis https://t.co/4wZXzbeyST

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 27, 2022