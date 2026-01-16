Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Άνω-κάτω η πλατεία Γεωργίου Α΄ από χτες Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Ο λόγος καρναβαλικός αφού το ολοζώντανο ανοικτό καρναβαλικό εργαστήρι που διοργανώνεται από την Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών και την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας μεταμορφώνει την πλατεία του Καρναβαλιού μας σε εργοτάξιο παραγωγής για ένα διήμερο καρναβαλικής έμπνευσης, δημιουργίας και κεφιού.

Carni – LAB είναι ο τίτλος της ξεχωριστής αυτής δράσης που για πρώτη φορά τα μέλη της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πατρών και οι καλλιτέχνες-κατασκευαστές του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν βήμα-βήμα έναν μπάστακα (καρναβαλικό στοιχείο) παρουσιάζοντας τα στάδια κατασκευής για τις φιγούρες που υπάρχουν στα άρματα των παρελάσεων. Σίδερα, φελιζόλ, χρώματα και όλα τα απαραίτητα υλικά μέσα από τα οποία ζωντανεύουν τα καρναβαλικά όνειρα καθώς και όλα τα στάδια που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι φιγούρες την τελική τους μορφή εκτίθενται μπροστά στα μάτια όσων βρέθηκαν και βρίσκονται στην Πλατεία Γεωργίου χτες (Πέμπτη) και σήμερα (Παρασκευή 16 Ιανουαρίου).

Χτες το μεσημέρι ολοκληρώθηκε το σκάλισμα και το βράδυ το χάρτωμα, ενώ σήμερα τη σκυτάλη πήρε η επιζωγράφιση και η τελική συναρμολόγηση των δύο φιγούρων της τελικής σύνθεσης.

Το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της κατασκευής και η κορύφωση του διημέρου θα γίνει με την αφή της καρναβαλικής φλόγας από το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας.

