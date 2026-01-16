Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Σε ένα ζωντανό εργοτάξιο καρναβαλικής δημιουργίας μετατράπηκε από την Πέμπτη η Πλατεία Γεωργίου Α΄, φιλοξενώντας το Carni-LAB, μια πρωτότυπη δράση που φέρνει στο προσκήνιο την ίδια τη διαδικασία γέννησης των καρναβαλικών κατασκευών.

Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
16 Ιαν. 2026 11:25
Pelop News

Άνω-κάτω η πλατεία Γεωργίου Α΄ από χτες Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Ο λόγος καρναβαλικός αφού το ολοζώντανο ανοικτό καρναβαλικό εργαστήρι που διοργανώνεται από την Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών και την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας μεταμορφώνει την πλατεία του Καρναβαλιού μας σε εργοτάξιο παραγωγής για ένα διήμερο καρναβαλικής έμπνευσης, δημιουργίας και κεφιού.

Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Carni – LAB είναι ο τίτλος της ξεχωριστής αυτής δράσης που για πρώτη φορά τα μέλη της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πατρών και οι καλλιτέχνες-κατασκευαστές του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν βήμα-βήμα έναν μπάστακα (καρναβαλικό στοιχείο) παρουσιάζοντας τα στάδια κατασκευής για τις φιγούρες που υπάρχουν στα άρματα των παρελάσεων. Σίδερα, φελιζόλ, χρώματα και όλα τα απαραίτητα υλικά μέσα από τα οποία ζωντανεύουν τα καρναβαλικά όνειρα καθώς και όλα τα στάδια που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι φιγούρες την τελική τους μορφή  εκτίθενται μπροστά στα μάτια όσων βρέθηκαν και βρίσκονται στην Πλατεία Γεωργίου χτες (Πέμπτη) και σήμερα (Παρασκευή 16 Ιανουαρίου).

Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Χτες το μεσημέρι ολοκληρώθηκε το σκάλισμα και το βράδυ το χάρτωμα, ενώ σήμερα τη σκυτάλη πήρε η επιζωγράφιση και η τελική συναρμολόγηση των δύο φιγούρων της τελικής σύνθεσης.

Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της κατασκευής και η κορύφωση του διημέρου θα γίνει με την αφή της καρναβαλικής φλόγας από το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας.

Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:40 Στα 167.000 ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου Οικονομικών – Πληρωμές σε 23 ημέρες
12:37 Πάτρα: Οκτώ ημέρες εξαφάνισης, καμία απάντηση – Στο σκοτάδι η υπόθεση της 16χρονης Λόρα, φόβοι πως έφυγε από την Αθήνα
12:31 Στον Εισαγγελέα αγρότες για τις φθορές στα τρακτέρ: Ζητούν άνοιγμα καμερών και κάνουν λόγο για «προβοκάτσια»
12:23 Win more at Rainbet Casino on your game nights!
12:23 Enter ReefSpin Casino World and Win Daily!
12:16 Υπόθεση Μαζωνάκη: «Θα υπάρξει νομική απάντηση – Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε» λέει ο δικηγόρος του
12:07 Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών ωριμάζει για να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού»
12:00 Μαρινάκης: Εκτός συνάντησης με τον Πρωθυπουργό ο Ανεστίδης – «Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του»
12:00 Δεν υπάρχουν κάμερες ΑΙ στην Πάτρα: Παρανόηση με το σύστημα μέτρησης της κυκλοφορίας
11:57 Ιράν: Εκβιασμός στο πένθος – Αρχές ζητούν χιλιάδες δολάρια για να παραδώσουν τις σορούς διαδηλωτών
11:56 Ο δρόμος της Εθνικής ομάδας πόλο για ένα μετάλλιο
11:48 «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας»: Ξεκινά το Καρναβάλι των Μικρών με την 1η Καρναβαλούπολη στα Ροΐτικα
11:41 Συνελήφθη γνωστό μοντέλο για συμμετοχή σε σπείρα ένοπλων ληστειών σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ της Αττικής – Ποιος ο ρόλος της
11:31 Ανεστίδης: Ζητά συγγνώμη για τις ύβρεις προς τον Πρωθυπουργό – «Ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα» ΒΙΝΤΕΟ
11:25 Carni-LAB στην Πλατεία Γεωργίου: Το Καρναβάλι στήνει ανοιχτό εργαστήρι στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
11:13 Από το βράδυ αλλάζει ο καιρός – «Κλειδώνει» τετραήμερο ουκρανικό ψύχος με κρύο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους
11:06 «Κόπηκε» από το Μαξίμου ο Κώστας Ανεστίδης μετά τα χυδαία σχόλια κατά του πρωθυπουργού – Τι λέει ο ίδιος
11:02 Εντοπίστηκαν σκευάσματα ντόπινγκ, μια σύλληψη στη Ναύπακτο
11:02 Γεραπετρίτης: Στο τραπέζι η επέκταση των χωρικών υδάτων – «Δεν διαπραγματευόμαστε την κυριαρχία»
10:55 Emily in Paris: Η αβάσταχτη ελαφρότητα της τηλεοπτικής απόδρασης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ