CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν

Φρουροί της Επανάστασης: Κλειστό πλέον το Ορμούζ, θα πυρπολούμε κάθε πλοίο που θα το διασχίζει!

02 Μαρ. 2026 22:38
Pelop News

Η Μέση Ανατολή καίγεται και η αμερικάνικη CENTCOM ανακοίνωσε απόψε:

Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ

«Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα. Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλούσε και επιτίθετο σε διεθνή πλοία στον Κόλπο του Ομάν για δεκαετίες.

Αυτές οι μέρες έχουν τελειώσει. Η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας αποτελεί τη βάση της αμερικανικής και της παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας για περισσότερα από 80 χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται».

Δεν αποκλείει χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο ο ισραηλινός στρατός
Για τον Λίβανο, «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μιας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της Χεζμπολάχ, πέραν των αεροπορικών πληγμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός δρα στον Λίβανο, «προκειμένου να εξαλείψει μια σημαντική απειλή (…) Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Δρούμε για να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Τίποτα επί του πεδίου δεν δικαιολογεί μια επικείμενη χερσαία εισβολή, ούτε προετοιμασίες προς αυτήν την κατεύθυνση» είχε δηλώσει νωρίτερα στους ανταποκριτές του ξένου Τύπου ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, άλλος εκπρόσωπος Τύπου του στρατού.

«Βραχυπρόθεσμα, άμεσα, η απάντηση είναι όχι» είπε.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Φύγετε από το Ιράν!
Οι Αμερικανοί στο Ιράν συμβουλεύονται να εγκαταλείψουν τη χώρα με χερσαία μέσα το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με προειδοποίηση ασφαλείας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που τονίζει ότι, όσοι είναι σε θέση να φύγουν, πρέπει να το κάνουν τώρα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, οι επιλογές για έξοδο από το Ιράν με χερσαία μέσα οδηγούν στην Τουρκία και την Αρμενία. Απαιτείται έγκυρο αμερικανικό διαβατήριο για την είσοδο σε αυτές τις χώρες.

Για τους Αμερικανούς που δεν μπορούν να φύγουν από το Ιράν, το τμήμα συμβουλεύει να βρουν έναν ασφαλή τόπο και να παραμείνουν εκεί.

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον κλειστό και ότι το Ιράν θα πυρπολήσει κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να εισέλθει ή να εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

