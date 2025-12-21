Χ. Καστανίδης: «Κλείνει μάτι» στον Τσίπρα, «αδειάζει» Ανδρουλάκη!

Υπέρ της συγκρότησης κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας τάχθηκε ο Χάρης Καστανίδης, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για τη στρατηγική της «αυτόνομης πορείας». Όπως υποστήριξε, τα σημερινά πολιτικά δεδομένα δεν επιτρέπουν σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να διεκδικήσει μόνο του τη διακυβέρνηση, καθιστώντας αναγκαίες τις προγραμματικές συγκλίσεις.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι εδώ και καιρό υποστηρίζει πως, όταν δεν διαφαίνεται καθαρά προοπτική εκλογικής νίκης για ένα κόμμα, «θα ήταν χρήσιμο για τη χώρα και απολύτως αναγκαίο για τους πολίτες» να επιδιωχθεί μια πλατιά προοδευτική σύμπραξη.

Υπό αυτό το πρίσμα, εμφανίστηκε ανοιχτός σε συνεργασία και με τον Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κυβερνητικής λύσης.

Απαντώντας εμμέσως στις τοποθετήσεις Ανδρουλάκη περί αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, ο Καστανίδης υπογράμμισε ότι η αυτονομία δεν αναιρείται μέσω της συνεργασίας. «Ένα κόμμα παραμένει αυτόνομο όταν επιλέγει συνεργασίες και μάλιστα πρωταγωνιστεί σε αυτές· δεν εξαφανίζεται», ανέφερε, επιχειρώντας να αποδομήσει το επιχείρημα ότι η σύμπραξη ισοδυναμεί με απώλεια πολιτικής ταυτότητας.

Παράλληλα, πρότεινε εφόσον οι κομματικές ιδιοτέλειες και οι προσωπικές στρατηγικές καθιστούν δύσκολη μια συμφωνία πριν από τις εκλογές να υπάρξει μια ρητή, κοινή δέσμευση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι αποκλείουν οποιαδήποτε συνεργασία με τη Δεξιά, όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων αλλά και στην πράξη.

Κλείνοντας, άφησε αιχμές ευθέως κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι ένας ηγέτης που δηλώνει πως θέλει να αλλάξει το κόμμα του οφείλει πρώτα να διασφαλίσει ότι η ίδια του η ομάδα σέβεται τις βασικές πολιτικές γραμμές που ο ίδιος έχει θέσει, ειδικά τη διακηρυγμένη άρνηση συνεργασίας με τη Δεξιά.

