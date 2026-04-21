Χαϊδάρι: Δίνει μάχη για τη ζωή της η 13χρονη, τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις για την μοιραία πτώση

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όπου μια 13χρονη μαθήτρια έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη και εξαιρετικά δύσκολη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα.

Οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η κρισιμότητα της κατάστασης είναι τέτοια που η επιβίωση του παιδιού μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται ως «θαύμα». Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, η 13χρονη παρουσίασε επεισόδια ανακοπής, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την ιατρική ομάδα, ενώ η νοσηλεία της συνεχίζεται υπό αυστηρή παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η έρευνα και οι μαρτυρίες

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από ορισμένα σενάρια. Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις και την αυτοψία στον χώρο, έχουν προκύψει τα εξής συμπεράσματα: Δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου ατόμου ή σπρώξιμο από συμμαθητή της. Αποκλείστηκε η πιθανότητα να υποχώρησε κάποιο κάγκελο λόγω παλαιότητας ή φθοράς.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως η ανήλικη καθόταν πάνω στο προστατευτικό κάγκελο του μπαλκόνιου και φέρεται να έχασε την ισορροπία της έπειτα από μια απότομη κίνηση, με αποτέλεσμα την πτώση της στο έδαφος.

Παρά τα στοιχεία που δείχνουν ατύχημα, στο προσκήνιο έρχονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε εντοπιστεί από το διδακτικό προσωπικό ως επικίνδυνο, καθώς οι μαθητές συνήθιζαν να κάθονται εκεί. Μάλιστα, ελάχιστα λεπτά πριν από το συμβάν, καθηγητές είχαν απομακρύνει ομάδα παιδιών από το επίμαχο σημείο.

