Χαϊδάρι: Δίνει μάχη για τη ζωή της η 13χρονη, τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις για την μοιραία πτώση
21 Απρ. 2026 7:53
Pelop News

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όπου μια 13χρονη μαθήτρια έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη και εξαιρετικά δύσκολη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα.

Οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η κρισιμότητα της κατάστασης είναι τέτοια που η επιβίωση του παιδιού μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται ως «θαύμα». Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, η 13χρονη παρουσίασε επεισόδια ανακοπής, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την ιατρική ομάδα, ενώ η νοσηλεία της συνεχίζεται υπό αυστηρή παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η έρευνα και οι μαρτυρίες

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από ορισμένα σενάρια. Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις και την αυτοψία στον χώρο, έχουν προκύψει τα εξής συμπεράσματα: Δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου ατόμου ή σπρώξιμο από συμμαθητή της. Αποκλείστηκε η πιθανότητα να υποχώρησε κάποιο κάγκελο λόγω παλαιότητας ή φθοράς.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως η ανήλικη καθόταν πάνω στο προστατευτικό κάγκελο του μπαλκόνιου και φέρεται να έχασε την ισορροπία της έπειτα από μια απότομη κίνηση, με αποτέλεσμα την πτώση της στο έδαφος.

Παρά τα στοιχεία που δείχνουν ατύχημα, στο προσκήνιο έρχονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε εντοπιστεί από το διδακτικό προσωπικό ως επικίνδυνο, καθώς οι μαθητές συνήθιζαν να κάθονται εκεί. Μάλιστα, ελάχιστα λεπτά πριν από το συμβάν, καθηγητές είχαν απομακρύνει ομάδα παιδιών από το επίμαχο σημείο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:50 Στο Πακιστάν ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν
10:48 Πάτρα: Εκδήλωση για την ενδοσχολική βία
10:46 Πάτρα: Νεκρή η 59χρονη που κατέρρευσε σε κατάστημα της Ρήγα Φεραίου
10:41 Αγία Βαρβάρα: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους μετά από ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων
10:40 Μεξικό: Τραγωδία στις πυραμίδες Τεοτιουακάν ΒΙΝΤΕΟ
10:36 Κοινο_Τοπία: Βιωματικό εργαστήρι στην Πάτρα: «Η Ισχύς εν τη Ενώσει»
10:27 Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη με το κόμμα Καρυστιανού στην τρίτη θέση
10:24 ΗΠΑ: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας του Τραμπ
10:18 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Παναθηναϊκού
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια
10:06 Καταγγελίες από την «Ώρα Πατρών» για τον βανδαλισμό στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα
10:00 Δυτική Ελλάδα: Δίχτυ προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας
9:52 Συντάξεις Μαΐου 2026: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους δικαιούχους, ποιοι πληρώνονται πρώτοι
9:44 ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για 4.800 μόνιμες προσλήψεις, οι ειδικότητες
9:33 Υπόθεση Μυρτώς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συλλήψεις
9:25 7,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 τραυματίες και προειδοποίηση για μεγα-σεισμό
9:16 Eurovision 2026: Εντυπωσιακό φινάλε στο promo tour του Akyla σε Λονδίνο και Βουκουρέστι
9:08 Διεθνείς αγορές: Υποχωρεί το πετρέλαιο εν μέσω διπλωματικού πυρετού
8:58 «Μικρά Μετέωρα»: Η αναγέννηση των Χασίων μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό
8:49 Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή» των πυρηνικών του Ιράν, νέα μετωπική επίθεση στα ΜΜΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
