Χαλάει ο καιρός από σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Δύο περάσματα κακοκαιρίας έως τα Χριστούγεννα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σε χειμωνιάτικο μοτίβο μπαίνει από σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν και την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου οι νεφώσεις θα είναι αρχικά αραιές, όμως σταδιακά θα πυκνώσουν. Από το απόγευμα καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια, φτάνοντας τους 12-14 βαθμούς, ενώ στα νότια και τα νησιά θα κυμανθεί έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά στην Πάτρα, για σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, προβλέπονται νεφώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το βράδυ υπάρχει το ενδεχόμενο ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 3 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας, θα ξεπεράσει το 90% τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ανάλογος θα είναι ο καιρός και αύριο Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, με τις νεφώσεις να κυριαρχούν στον πατραϊκό ουρανό κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι έως 3 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας και πάλι θα ξεπεράσει το 90% τις βραδινές ώρες.

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού ανά περιοχή:

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βορειοανατολικοί 3 με 4 και στην Θράκη 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα κεντρικά και νότια τμήματα θα αυξηθούν και στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια 5 πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τις απογευματινές – βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Κρήτη μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και στα Δωδεκάνησα από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και από νωρίς το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

«Δύο περάσματα» κακοκαιρίας μέχρι τα Χριστούγεννα

Για δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως σημειώνει, το πρώτο πέρασμα αφορά το διάστημα από το Σάββατο προς την Κυριακή, ενώ το δεύτερο αναμένεται από το απόγευμα της Τρίτης έως και το πρωί των Χριστουγέννων.

🎯ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Κατά τη δεύτερη φάση, βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, ενώ θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα είναι πιο γενικευμένα, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Προς Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά – Τι δείχνει η τάση

Στην εξέλιξη του καιρού έως το τέλος του έτους αναφέρεται και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, κάνοντας λόγο για δύο διακριτές φάσεις.

Η πρώτη, με φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, περιλαμβάνει έντονες βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς νοτιάδες και χιόνια στα ψηλά ορεινά και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως περίπου τις 28 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη φάση, που αναμένεται κοντά στην Πρωτοχρονιά, φέρνει πιο χειμωνιάτικο σκηνικό, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερα χιόνια, πιθανόν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Το συμπέρασμα των μετεωρολόγων είναι σαφές: τα «Πασχούγεννα» δίνουν τη θέση τους σε έναν καιρό πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με βροχές, ψύχρα και χειμωνιάτικη αίσθηση.

