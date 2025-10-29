Χαλανδρίτσα: Μπλόκο στο «λουκέτο» του ΕΛΤΑ – Δήμος και φορείς ζητούν ανακλήση στο κλείσιμο καταστήματος

Επιστολή στη διοίκηση του οργανισμού έστειλε ο Μπαρής

Χαλανδρίτσα: Μπλόκο στο «λουκέτο» του ΕΛΤΑ - Δήμος και φορείς ζητούν ανακλήση στο κλείσιμο καταστήματος Στον «αέρα» είναι αν θα συνεχίσει να λειτουργεί το κατάστημα ΕΛΤΑ
29 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Εντονες είναι οι αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Ερυμάνθου σχετικά με την απόφαση του ΕΛΤΑ να κλείσει τις επόμενες μέρες -ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία- το μοναδικό κατάστημα που υπάρχει σε όλη την περιοχή με έδρα τη Χαλανδρίτσα, και ζητούν να ανακληθεί η απόφαση.

Ο δήμαρχος Ερύμανθου, Θεόδωρος Μπαρής, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Διαμαντής Κανελλόπουλος, το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και το Κίνημα Δημοκρατίας Αχαΐας έχουν αντιδράσει με ανακοινώσεις και εξηγούν τα προβλήματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της απόφασης.

Το κεντρικό μήνυμα όλων των αντιδράσεων εστιάζει στο γεγονός ότι ο Δήμος Ερυμάνθου είναι ο μοναδικός δήμος του Νομού Αχαΐας που θα μείνει χωρίς ταχυδρομικό κατάστημα. Η εξέλιξη αυτή συνιστά σοβαρή υποβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών, δημιουργεί ανισότητες στην πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές συναλλαγές και ενισχύει την περιφερειακή απομόνωση. Η Χαλανδρίτσα αποτελεί σημείο αναφοράς και εξυπηρέτησης τόσο για τους επαγγελματίες και αγρότες, όσο και για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες του Δήμου Ερυμάνθου.

Πάντως, ήδη ο δήμαρχος, έχει αναλάβει πρωτοβουλία και έχει στείλει επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, όπου εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή του για την απόφαση και ζητά την ανάκλησή της.

Στην επιστολή εξηγεί τους λόγους που δεν πρέπει να κλείσει το κατάστημα ΕΛΤΑ υπογραμμίζοντας τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, τις ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των κατοίκων του Δήμου με έμφαση την κτηνοτροφία.

Πάντως, οι άνθρωποι του Δήμου Ερυμάνθου δεν πρόκειται να μείνουν εκεί, ζητούν την στήριξη των βουλευτών Αχαΐας και προγραμματίζουν σειρά συναντήσεων τις επόμενες μέρες

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε έτσι το θέμα με το κλείσιμο του καταστήματος του ΕΛΤΑ» είπε χθες στην εφημερίδα «Πελοπόννησο» ο δήμαρχος Θεόδωρος Μπαρής.

20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Αν πάντως δεν αλλάξει η απόφαση και κλείσει το κατάστημα στη Χαλανδρίτσα, τότε θα πρέπει όσοι θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ταχυδρομικές υπηρεσίες να ταξιδεύουν μέχρι την Πάτρα, μια απόσταση τουλάχιστον 20 χιλιόμετρων, κάτι που σημαίνει και οικονομική, αλλά και χρονική επιβάρυνση για τους πολίτες και ειδικά τους ηλικιωμένους που δεν έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία.
